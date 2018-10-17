遭影射「拉票換成績」 中市議員參選人提告

遭影射「拉票換成績」，中市議員參選人游金隆揚言提告。（記者蘇孟娟攝）

2018-10-17 11:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市北區市議員賴佳微15日一篇臉書po文「幫老師輔選拉票，可以換得及格成績不被當」引風波！無黨籍同區市議員參選人游金隆認遭影射，指控對方意圖使人不當選，將前往法院按鈴控告妨礙名譽及意圖使人不當選。

賴佳微則指出，她只是聽到有此流言，po文用意不為選舉，而是盼讓各界一起深思，若確有此行為，應該被正視及教育學生正確價值觀，若有人提告，就交由司法調查。

台中市現任市議員賴佳微15日晚間臉書一篇po文，指出，「幫老師輔選拉票，可以換得及格成績不被當！這樣流言甚囂塵上到現在，下個月24號就是投票日，該師任職的學校不調查？」。

無黨籍北區市議員參選人游金隆上午緊急召開記者會，強調，文章雖未指名道姓，但同區7名參選人中，僅他在大學教書，且賴佳微同篇po文還特地打卡並標示「台中科大民生校區」，正好是他兼課的學校，充分顯示是蓄意暗指、影射。

游金隆指出，他教書28年，也在台中科大兼課10餘年，這學期也有在台中科大兼課，從未曾利用職務之便要學生幫他輔選，他擔任里長12年來，也未曾有此傳聞及指控。

游金隆說，科大的學生很多來自外縣市，班上只個位數學生是台中人，甚至根本沒有北區人，「根本沒有票」，他怎可能請學生幫拉票。

游金隆指出，賴佳微的po文雖未指名道姓，但已影射渉及妨礙名譽及誹謗，更意圖使人不當選，將前往法院按鈴控告，並加碼求償對其造成的人格名譽損失。

游金隆的陪同律師張繼圃指出，若言論所指讓人能聯想到特定人選，即使不需指名道姓，也有妨礙名譽之嫌。

至於台中科大則表示，目前尚未接獲有學生投訴相關內容，校方會予以了解。