恆春鎮長選戰激烈 候選人搶綠營票各出奇招

2018-10-16 22:43

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮長選戰五搶一激戰，上次些微差距落敗的民進黨陣營，這次意外未推出候選人，久經政壇的無黨籍現任恆春鎮長盧玉棟，近日掛起與縣長潘孟安的合照看板，並罕見站上只有黨籍提名才能上台的民進黨造勢晚會，另名參選的國民黨縣議員張榮志，則刻意以無黨籍身分參選，近期並屢屢推崇潘孟安施政，希望搶攻上次近6000張綠營選票。

盧玉棟除了率先在鎮內放上與潘孟安的合照看板，14日在屏東市潘孟安成立總部的大型晚會中，也有眼尖民眾拍到盧玉棟，竟能上台與其他黨籍提名候選人造勢，加上地方不少綠營人士近半年與盧關係不錯，已經引發不少討論。

視盧為主要對手的張榮志，則利用議會質詢多次力挺潘孟安施政，臉書粉絲頁也有不少與立法院長蘇嘉全及潘孟安等綠營人士的合照，強調自己不分藍綠的好人緣，喊出支持跨黨派施政的願景，希望藍營基本盤外，吸引中間及淺綠族群支持。

另名律師出身的候選人張怡，則笑稱「綠營應該要拉攏我」，強調未來藍綠都會褪色，藍綠最後都要跟人民站在一起，目前藍綠都有人接觸，反而不是她去拉攏藍綠，參選是彩色力量崛起，不會刻意跟特定政治人物靠攏。至於其他2名候選人鄭文龍及釋慧德，目前都看不出特別的「搶綠」策略。

上屆恆春鎮長選戰，民進黨拿下5900多張選票，現任鎮長盧玉棟拿下6100多票，國民黨則有3400多票，在縣長潘孟安故鄉的選區，這次民進黨未推出人選，近6000張選票走向，對整體選戰影響可謂相當巨大。

民進黨屏東縣黨部則強調，無黨籍的恆春鎮長盧玉棟，總部成立當晚是縣長潘孟安邀請的，是來挺潘的，黨不會支持非黨籍參選人。