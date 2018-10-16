質疑「韓國瑜是來高雄行騙的？」 作家苦苓撰文引網友熱議

2018-10-16 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕年底九合一選戰逼近，高雄市長選情備受外界關注，國民黨參選人韓國瑜與民進黨參選人陳其邁分別上網路直播、舉辦造勢晚會來炒熱選戰。本名王裕仁的作家苦苓則撰寫一篇專欄文章，質疑韓國瑜「是來高雄行騙的」，並在臉書轉貼此文，文章一出也引起網友熱烈討論。

苦苓在《ETtoday》專欄撰文，針對韓國瑜日前提出多項天馬行空爭議性的議題及政策，包括「又老又窮」、「開賭場」、「性愛摩天輪」與「南海挖石油」等等，並以老丁和老王兩人對話敘述提出酸味十足的反證。

文中老丁談到，韓國瑜曾說高雄「又老又窮」，所以要來高雄救經濟，老王則質疑，「天啊！他是斜眼還是弱視，看不見輕軌、遊艇碼頭、高雄展覽館、海洋音樂中心和衛武營嗎？哪一樣不是『新ㄅㄧㄤˋ ㄅㄧㄤˋ（台語）』，哪裡老了？」至於說高雄窮，老王則說，華邦電子剛來投資三千六百億設廠，比郭台銘投資美國多；凹仔底公園附近也有兩大企業正要蓋大型的商業中心和購物廣場，「這樣算窮嗎？」

至於高雄負債的問題，老王認為，負債是為了建設，並表示哪家健全營運的大公司不向銀行融資的？狠酸韓國瑜連這點道理都不懂，還虧他曾當過總經理（台北農產運銷公司總經理）。另外，韓國瑜曾提出如「性愛摩天輪」、「發展觀光醫療」與「開發南海石油」等政見，都讓老王忍不住批評，韓國瑜是在睜眼說瞎話、亂畫大餅，實在很聰明，「我懷疑他根本就是來高雄行騙的。」

苦苓這篇分析文章一出也引起許多網友討論，認同他說法的網友留言直呼，「對高雄一點都不了解怎麼可以選市長」、「看到這種流氓氣不改的市長候選人的言論和政策，你若還是支持，我就有點懷疑你的智商了」、「意圖使人按讚，苦文一出五毛哀嚎」、「看到許多謾罵的留言，讓我想到高中數學補習班老師說，有同學跟他抱怨老師教得很爛！他補了半天才考六十分！老師說： 同學，你有沒有想到你人如果沒來補，可能只有二十分！ 」

但挺韓國瑜的網友則不以為然表示，「如果高雄如你說的那麼好，為什麼人口外移那麼嚴重？」、「這個很明顯就是把原話加料，然後去攻擊自己加料的部份」、「這篇可以吐槽的地方太多了」。

眼看支持和批評的留言不斷湧入，形成大混戰，苦苓今（16日）又在臉書PO文表示，「近來對我提出的政治話題，許多網友無法理性討論、流於謾罵、誣蔑及人身攻擊，所以今後我將不再對有關政治的留言做任何回應。但我仍將繼續關心政治、針砭時弊——讓我們繼續看下去」。