防棄保潛逃！時力提修法 再跑就加重刑期2分之1

時代力量擬提刑法修正案，若被告被判5年以上有期徒刑，逃亡動機更甚者，可加重2分之1刑期。（圖取自時代力量黨團臉書）

2018-10-16 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立法院黨團今（16）日召開記者會表示，為防止涉嫌重大貪污與金融犯罪的權貴棄保潛逃，將擬定《刑法》修正草案，規定逃亡遭通緝的被告得處5年以下有期徒刑，若被告被判5年以上有期徒刑，逃亡動機更甚者，可加重2分之1刑期。此案近日將送交立法院司法法制委員會排審。

時代力量認為，涉及重大貪污或金融犯罪的高官權貴，即便被判定有罪須入監服刑，卻能輕易地棄保潛逃，令台灣人民對司法感到不信任。對此，時代力量黨團擬定《刑法》增訂163條之一條文修正草案，規定逃亡遭通緝的被告得處5年以下有期徒刑；一再違反限制住居、或其他裁定應遵守事項者，得處3年以下有期徒刑；若被告被判5年以上有期徒刑，逃亡動機更甚，可加重2分之1刑期。

時代力量立委黃國昌以前監委周哲宇的案子為例，明明已經有罪判刑確定，卻遲遲沒有入監服刑，甚至被拍到在舞廳熱舞。事實上，過去這幾年遭判3年以上有期徒刑的罪犯，竟有高達3千人以上棄保潛逃。

黃國昌批評，台灣的司法對棄保潛逃的罪犯竟然沒有任何刑罰制裁，而法務部對此卻說要再研議，不懂到底還要研議到什麼時候，「人民對司法的不信任就是在政府這種顢頇、怠惰的態度下被消磨。」