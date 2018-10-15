以核養綠為何不能二次送件？ 郝明義用法律說清楚

大塊文化董事長郝明義在臉書上，以法律Q&A說清楚為何「以核養綠」公投無法二次送件，並向前總統馬英九和前行政院長張善政喊話。（資料照）

2018-10-15 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕「以核養綠」公投案日前希望二次送件，但遭中選會拒絕，帶領連署的黃士修隨即絕食抗議。大塊文化董事長郝明義對此在臉書上，以法律Q&A說清楚為何無法二次送件，並向前去為絕食打氣的前總統馬英九和前行政院長張善政喊話，希望他們能了解一下「以核養綠」無法補件的原因。

郝明義指出，面對「為什麼不能二次送件？」的疑問，就要弄清楚公投法中對送件的規定：「1.連署開跑後，六個月內要完成送件。沒有完成，就視為放棄連署。2.送件後，中選會在一個月內要完成查驗，告知查驗結果。3.如果查驗後發現份數不足，中選會有義務通知領銜人補正；領銜人有一個月的時間可以補交連署書。」

郝明義說，用考試的概念來看，就是學生可以提早交卷，但鈴聲一響就一定要交卷，老師收卷後必需在15分鐘改完並公布成績，若學生不及格，還有15分鐘可以補考。

不過，考生若提早交卷走出教室，之後才發現自己可能不及格，此時就無法跑回教室要求「二次交卷」，畢竟這會將原本交卷的時間規定紊亂，無法計算批改時間要從哪次開始算起，更何況一旦放寬限制，以後考生很可能會多次交卷。

郝明義說，馬英九質疑「公投法沒找到哪一條規定說不能補送」，就彷彿是學生在抗議考試規則上沒寫不能多次交卷。這裡又牽涉到另一個問題，就是「法律沒規定不行，就代表可以嗎？」

郝明義認為這句話基本上是對的，因為其中透露出「限縮政府權力」的精神，假如法律沒有規定，政府就不能限制人民受憲法保障的權力。然而，這句話在「以核養綠」公投案並不適用，原因是「二次送件」在公投法已經規定了程序。

郝明義指出，除了文義上去解釋法律，還要考慮到整個法律體系，如果用自己的解釋方法會讓其他規定無效，那麼這樣的解釋就會有問題。

至於「如果有人還是堅持公投法沒找到規定，就不能拒收補件呢？」的問題，郝明義認為，在民主法治國家若對行政機關的解釋不滿意，仍可請司法權主持公道，例如向上級機關申訴，而不是到相關機構門口抗議。

郝明義建議，在以核養綠公投二次送件案中，之前應該採取的法律行動，就是提出訴願、行政訴訟甚至聲請釋憲，如此一來才是正本清源的法律行動。

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