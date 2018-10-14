梵諦岡封聖大典 教宗請陳建仁代問候蔡總統

副總統陳建仁（前排左2）夫婦在梵諦岡舉行的封聖大典前和友邦宏都拉斯副總統阿瓦拉朵（Olga Alvarado）（右2）合影。（中央社）

2018-10-14 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕梵諦岡於台灣時間今日下午舉行已故教宗保祿六世的封聖大典，副總統陳建仁夫婦在會前晉見教宗方濟各，方濟各主動請代向蔡英文總統問好，也提到會為台灣祈禱；陳建仁進場前也巧遇友邦宏都拉斯副總統阿瓦拉朵（Olga Alvarado），雙方還親切寒暄合影。

據《中央社》報導，陳建仁夫婦出席今天梵諦岡舉行的封聖大典，也代表蔡總統邀請教宗訪台，並贈送禮物；教宗在禮物中看到同樣出身耶穌會的賴甘霖（Andres Diaz de Rabago）神父簽名的紀錄片，表示知道耶穌會在台灣表現優良，最後主動請陳建仁替他轉達問候蔡總統之意。

陳建仁在進場前恰巧遇見宏都拉斯副總統阿瓦拉朵賢伉儷，雙方親切寒暄，合影留念。

今天受封聖的有為窮苦民眾發聲的薩爾瓦多大主教奧斯卡．羅梅洛（Oscar Romero）與大力改革教會的前教宗保祿六世（Pope Paul VI）。綜合媒體報導，奧斯卡．羅梅洛有「弱勢之聲」的稱號，維護農民權力，被外界稱作解放神學的激進派；保祿六世拒用任何教宗的奢華服飾，且將教宗皇冠拍賣，把拍賣所得用於救濟貧苦民眾。

封聖大典彌撒約台灣時間下午17時到19時30分結束，彌撒程序首先是進堂儀式、聖道禮儀、聖祭禮儀，隨後教宗致詞，大會介紹此次封聖的聖人生平事蹟，之後進行感恩經與領聖體儀式。