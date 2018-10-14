對手掛「肯定蔡英文就是支持林右昌」布條 林右昌這樣說…

林右昌（右）表示，他期待的是一個有水準、正向的選舉，對手選舉選到這樣子真的有點悲哀，覺得蠻遺憾的。（記者林欣漢攝）

2018-10-14 14:03

〔記者林欣漢／基隆報導〕總統蔡英文今天為尋求連任的基隆市長林右昌競選總部成立大會站台，對手國民黨基隆市長參選人謝立功，昨天在相距不到50公尺外的義一路競選總部外牆掛上「支持林右昌就是肯定蔡英文」 布條，引起外界注目。林右昌今天受訪時說，選舉選到這樣子真的有點悲哀，覺得蠻遺憾的。

林右昌表示，他期待的是一個有水準、正向的選舉，但謝立功不是丟板子就是衝撞競選總部、操作負面文宣等，「聽說他欺騙樓上住戶，沒說他要掛這種政治性標語，周邊居民都蠻反感的，向他總部抗議也向市府檢舉。」

林右昌說，謝立功一直以來很多選舉的動作，都違反相關規定，「我們都一直在容忍，也希望他不要再有下一次」，包括在海洋廣場從事政治性活動，沒經過申請懸掛布條，在相關規定上是不被允許的，「不過我們不希望選舉焦點放在這種瑣碎的事情上，希望他自己能收斂。」

謝立功則回擊，「支持林右昌就是肯定蔡英文」 這句話若是抹黑，難道林右昌已經不認同他的總統，開始切割了嗎？媒體詢問，若對手掛肯定馬英九就是支持謝立功的類似布條願意嗎？謝立功說，馬的功過自有公評，蔡英文當總統2年後，大家才發現馬英九的好，歡迎掛布條。

謝立功說，掛布條前有一戶一戶徵詢過住戶，都有獲得同意，符合布條申請相關規範；海洋廣場是反深澳電廠，到處都有，怎會是政治性活動，「一講到他（指林右昌）心中的痛就想成政治操作，他是在抹黑我。」