全國走透透賣力站台，馬英九：「任內丟政權，用輔選贖罪」。（記者蘇孟娟攝）

2018-10-14 13:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕前總統馬英九今日一連在台中趕場站台、陪選將掃街拜票，馬英九批執政黨2年半內失5邦交國，又說，他擔任總統、國民黨主席任內，輸了2次選舉，丟了政權，「我要負很大的責任」，要賣力輔選來贖罪。

馬英九今日上午趕搭第一班高鐵到台中，先是陪國民黨台中市北屯區市議員參選人陳成添到水湳市場掃街拜票，一陪就是1個多小時，逐攤跟攤家拜票，接著趕到大里區幫成立競選總部的台中市長參選人盧秀燕站台，結束後再趕到西區幫成立競選總部的市議員參選人陳駿霖站台。

馬英九說，從深澳電廠停建、觀塘天然氣第3接收站案環評通過等，最近國政出了很大的問題，尤其他離開總統任內時還有22個邦交國，才2年半不到，竟一下丟掉5個，只剩17個邦交國，他想不起來中華民國107年來有哪個時期這麼快丟掉5個邦交國。

他還指，傀儡政權滿州國時邦交國都還有23個，現在只剩17個，他個人非常難過，其中有幾個跟我們有百年以上邦交的也一去不回頭。

馬英九批，執政黨將主要的原因歸究於中共的打壓，「我執政8年，中共沒有打壓嗎？」，批根本不是這個問題，「把兩岸關係搞好，就不會發生這種事情」。

還說他推動外交休兵，民進黨還嘲笑是外交休克，馬英九說，「結果我任內沒有休克，她任內反而休克」，兩岸關係從冷和平變冷對抗。

馬英九說，他任內最後一年陸客還有418萬人，2年多下來減少200萬，失去1千億以上外匯收入。

他說，碰到太多人跟他抱怨，高雄鳳梨老農說沒法賣到中國、嘉義東石漁港抱怨快活不下去，「希望我們趕快回來」，連今天在水湳市場的菜販也在拜託趕快回來好不好，聽了心理非常難過。

馬英九說，這也是他為何卸任後全力輔選原因，因為任內擔任總統、國黨主席，輸了兩次選舉，丟了政權，「我要負很大的責任」，願意用輔選工作來贖罪，讓大家都能當選。