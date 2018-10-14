丁守中：柯文哲不願辯論只當網紅 是市長選舉的墮落

丁守中批柯文哲作為台北市長，竟然連電視辯論都不敢接受，到現在都還在迴避，「這樣的市長只靠網紅作秀，靠大量公帑去做臉書宣傳，這就是我們市長選舉的墮落。」（記者鍾泓良攝）

2018-10-14 12:39

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今天上午出席信義區後援成立大會致詞時說，中華民國面臨兩個危機，一個危機是民進黨中央執政卻不拚經濟、發展，全都拚政治鬥爭；另外，就是台北市作為中華民國領頭城市，但現在有個無俚頭的市長，完全市政擺爛，更批柯文哲作為台北市長，竟然連電視辯論都不敢接受，到現在都還在迴避，「這樣的市長只靠網紅作秀，靠大量公帑去做臉書宣傳，這就是我們市長選舉的墮落。」

丁守中說，民進黨政府扛著全世界反中大旗，跟中國搞對抗，將讓社會更撕裂、經濟更蕭條、兩岸關係更緊張，將讓台灣喪失安居樂業的生活，因此當選台市長才能監督無能政府。至於談到柯文哲，丁守中說，柯文哲任內經濟實力下滑，沒有人來投資，怎麼增加年輕人薪水。他說，柯文哲不重視人口高齡化、老舊公寓都更，更說信義區五分埔商圈太落後，等上任就要變更為商業區。

民進黨台北市長參選人姚文智表示上任後要把蔣公銅像全部移除，丁守中回「台北市民關心這些問題嗎？」、「台北市民低薪窮忙，你去拆蔣公銅像有用嗎？」他說，如果姚繼續操作意識形態，對於加速繁榮是一點幫助都沒有。