蘇貞昌深澳議題未表態 侯友宜質疑「怎會做事？」

國民黨新北市長參選人侯友宜今天上午出席市議員參選人林國春競選總部成立大會。（記者賴筱桐攝）

2018-10-14 12:41

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院長賴清德宣布停建深澳燃煤電廠，但能源局表示，環評沒有撤案計畫，國民黨新北市長參選人侯友宜今天質疑中央「打假球」，難怪民進黨新北市長參選人蘇貞昌不敢表態，一位無法守護市民健康的市長，怎麼有辦法談城市治理？談「會做事」？

侯友宜今天上午分別出席市議員參選人林國春及曾煥嘉競選總部成立大會，他稱讚林國春是他的刑警好兄弟，早年跟著他南征北討，破許多大案，擔任新北市議員期間，守護市民的安全，讓新北治安評比獲六都連續5年第1名。

針對深澳電廠議題，侯友宜受訪表示，他高度懷疑賴清德宣布停建燃煤電廠又是打假球，難怪到現在為止，老縣長都不敢出來清楚表態，「一個沒有辦法守護市民健康、要參選的市長，怎麼有辦法去談城市治理？又怎麼去談他會做事呢？人民的身體你顧不好，你是要顧什麼代誌？」

對於深澳電廠當年誰拍板，引起中央和新北市政府論戰，侯友宜沒有正面回應，但強調燃煤電廠是時代潮流的議題，減碳是時代的趨勢，燃煤會造成pm2.5，傷害民眾身體健康，為了守護市民的健康及環境生態，他始終反對興建深澳燃煤電廠，而不是反對蓋電廠。

侯友宜表示，目前為止他仍在觀察，中央是否真的停建深澳燃煤電廠，現在又「翻來翻去」，連能源局都說沒有要撤銷環評，行政院也沒公告，立法院也沒做成多數決議，此議題如果沒有清楚地對新北市民與全國人民交代，大家無法認同立場反覆、不堅定的政府。

媒體詢問，行政院的態度選民是否買單？侯友宜回應「我哪知道！」行政院與能源局不同調，2個「翻來翻去」，他到現在也搞不清楚，所以要聽其言、觀其行，清楚告訴市民不要蓋深澳電廠的作法，就是撤回環評並廢止全案，行政院正式公告，立法院也作成多數決議，一起守護人民健康。