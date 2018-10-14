讚淡水條件好 蘇貞昌：能有更好發展

民進黨新北市長參選人蘇貞昌和市議員鄭宇恩聯合競選總部今天成立。（記者陳心瑜攝）

2018-10-14 12:31

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌和市議員鄭宇恩聯合競選總部今天成立，蘇貞昌表示，自己台北當縣長時，跟內政部把紅毛城「要回來」，由台北縣政府管理並發展觀光，更打造漁人碼頭、八里左岸、金色水岸和25個淡水文化點（淡水古蹟園區、馬偕之路），讓遊客不只淡水一日遊，還能玩整個禮拜甚至整個月，表示淡水有很優良的文化歷史條件，若有好的首長，一定能發展得更好。

成立大會上，蘇貞昌和鄭宇恩共同為淡水特色的舢舨點睛，船上載滿了蘇貞昌以及鄭宇恩在石門、三芝、淡水和八里的政見，包括新北126計畫、都市再生、產業再生、扶老攜幼、智慧交通、擴大補助年長者裝假牙及垃圾袋全面降價，和鄭宇恩的政見交通邁進2.0、青年圓夢2.0、教育願景2.0、文化環境創生2.0、老幼弱勢關懷2.0、幸福淡水2.0、樂活八里2.0和三芝石門共好2.0，象徵引領新北市往更好的方向發展。

蘇貞昌表示，淡水有很好的條件，地方的首長顧得好，一定會發展得更好，過去舉辦的石門國際風箏節、金山甘藷節和貢寮海祭，做出地方特色，未來也會進一步把一鄉鎮但是我當縣長，可以進一步可以把新北一鄉。

鄭宇恩指出，這四年來在淡水、三芝、石門和八里地區，除了處理千餘件攸關市民權益的請託案件，監督市府並努力推動北海岸地區的建設與發展，也希望實現當初民眾期待的青年參政，為政治帶來更多改變，希望民眾再支持。