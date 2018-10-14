催票！蘇貞昌：沒有出來投票牙齒就不見、垃圾袋不降價

蘇貞昌（中）和新北市議員廖筱清站台催票，民進黨新北市黨部主委余天（右）也到場力挺。（記者邱書昱攝）

2018-10-14 12:27

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天到新店區參加議員廖筱清聯合競選總部成立，新北市黨部主委余天也到場。蘇貞昌提及過去擔任縣長時的政績，當選後也要補助長輩假牙、垃圾袋降價；不忘大力向台下民眾催票，「沒有出來投票，牙齒就不見、垃圾袋就不降價了。」

蘇貞昌稱讚廖筱清照顧在地居民，也照顧毛小孩；自己以前擔任台北縣長時，保留碧潭吊橋、碧潭大橋拓寬、中安便橋，當上行政院長後也裁示開闢安坑一號道，未來選上也必定會讓安坑輕軌準時做好。

蘇貞昌也提到65歲長輩補助假牙、垃圾袋降價等政策，也向台下民眾大力催票，市長不是和中央吵架，而是要爭取錢又會做事。

先到場的余天也以老歌暖場，他也開玩笑說，很少藝人敢加入民進黨，自己放棄中國的市場，就是要為了台灣這塊土地，不然現在也能像費玉清一樣退休。

另一方面，蘇貞昌市場掃街時遭民眾拍肚，蘇笑說，整天都在掃市場跟民眾接觸，大家用各種不同方式表達熱烈感情都很高興，也希望大家一起來看到我如何為新北做事，否則新北市一直在後段班也不好。