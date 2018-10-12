賴揆宣布停建深澳電廠 侯友宜：聽其言、觀其行

行政院長賴清德今天在立法院答詢時，宣布停建深澳燃煤電廠，被解讀是為了挽救新北市的選情。國民黨新北市長參選人侯友宜表示，必須「聽其言、觀其行」，到底是不是真的停建電廠。（記者賴筱桐攝）

2018-10-12 15:50

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院長賴清德今天在立法院答詢時，宣布停建深澳燃煤電廠，被解讀是為挽救新北市的選情。一向反對興建深澳燃煤電廠的國民黨新北市長參選人侯友宜表示，必須聽其言、觀其行，到底是不是真的停建電廠。

侯友宜今天下午出席個人形象廣告發布記者會受訪指出，這半年多來，他與新北市民只有一個態度，不反對蓋電廠，反對的是破壞生態、傷害人民健康的燃煤電廠，如今全案露出一線曙光，在行政院尚未正式宣布前，必須「聽其言、觀其行」，過去中央立場反覆，究竟未來發展如何，民眾一定要持續關注。

外界認為，此舉是為了搶救新北市的選情。侯友宜說，選舉沒有那麼複雜，做人要忠厚老實，用單純的力量看待選舉，燃煤電廠會傷害人民健康、破壞環境，新北市有7成以上民意反對，現在賴清德總算聽到人民聲音。

外界認為深澳燃煤電廠停建是用觀塘藻礁換來的，侯友宜表示，觀塘案與燃煤電廠是兩碼子事，行政院的作法人民心中自有判斷。

是否擔心中央「選前說不蓋，選後又要蓋」？侯友宜認為，賴清德多次在行政院答詢時信誓旦旦表示，一定要蓋燃煤電廠，不然就會缺電，現在人民的力量展現，看到一線曙光，希望中央不只在立院答詢，而是在行政院宣布，清楚告訴市民到底要不要蓋電廠，「立場會不會改變，我們也在看。」

侯友宜呼籲，希望對手民進黨新北市長參選人蘇貞昌拿出態度，和市民站在一起，不要只用「安全無污染」的說法閃躲。