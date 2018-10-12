捍衛宜蘭價值 陳歐珀推競選歌曲「咱是宜蘭人」

民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀（右3），今發表競選歌曲「咱是宜蘭人」。（記者林敬倫攝）

2018-10-12 14:04

［記者林敬倫／宜蘭報導］年底5合1選戰，民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀，今發表競選歌曲「咱是宜蘭人」，陳歐珀指出，這首歌就是他心目中宜蘭最幸福最美麗的形象，他會繼續努力，傳承宜蘭經驗，捍衛清廉、勤政及愛鄉土的宜蘭價值；國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙陣營，則預計20日競選總部成立後發表競選歌曲。

陳歐珀今在競選辦公室發表競選主題曲及歌曲MV「咱是宜蘭人」，這首歌的詞曲創作人，由創作出許景淳「天頂的月娘」、江蕙「看破的夢」等多首名曲的宜蘭在地作曲家潘芳烈填詞譜曲。

潘芳烈表示，當初在接受縣長參選人陳歐珀的委託寫這首歌，在與他深談討論歌曲方向時，感受到在宜蘭土生土長的陳歐珀想要帶回宜蘭人光榮感的信念，所以寫下這首歌。

潘芳烈指出，歌詞裡面特別寫到「我會認真骨力不驚任何的困難」，就是因為陳歐珀一直都很骨力打拚。整首歌是以「我是幸福的宜蘭人」為出發點，感謝所有先人前輩對民主的堅持，並且具有遠見，為宜蘭打造各項美麗的建設，才有繁榮的現在。

陳歐珀陣營指出，競選歌曲MV中，透過空拍畫面，帶領觀眾走過宜蘭各個代表性地標，具體呈現出宜蘭的豐富人文跟美麗環境，並記錄下在宜蘭這片土地上，各行各業努力打拚的人們，歌曲唱出過去歷史的驕傲，還期許未來的光彩，不只述說對本土的愛，歌曲更將視野擴展到國際化。

陳歐珀表示，這首歌就是他心目中宜蘭最幸福最美麗的形象。宜蘭現在站在重要的十字路口，還需要很多的努力，他會拿出拚勁。未來不但要把這個故鄉形象繼續維持下去，傳承宜蘭經驗，捍衛清廉、勤政及愛鄉土的宜蘭價值，打造更優良更宜居的宜蘭。

陳歐珀競選歌曲「咱是宜蘭人」: