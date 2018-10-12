「以核養綠」公投未達標 黃士修怒嗆：要讓民進黨在台沒生存空間

2018-10-12 13:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中選會今日公布「以核養綠」公投連署查對結果，合格數為27萬9419份，差2千多份未達28萬成案門檻，將無法「公投綁大選」；對此，公投發起人黃士修今召開記者會怒喊「憤怒」，並痛批公投未過關，是因為府院黨早安排好的內定劇本，他不會去補件。

對於「以核養綠」公投未達第二階段成案門檻，黃士修今日爆粗口痛罵嗆聲，「我們他x不是國民黨，我們會比國民黨狠毒百萬倍，燃燒生命、絞盡腦汁，讓民主進步黨在台灣沒有生存空間」。

據中選會查對結果，「以核養綠」公投送件31萬4484份連署書中，合格數27萬9419人、不合格數3萬5065人，其中「未填具戶籍地址或錯誤」高達1萬2224人、「未簽名或蓋章」9492人、「有偽造情事」1963人、「死人連署」102人。

黃士修聲稱，「以核養綠」公投第一階段連署提案不合格率是9％，第二階段連署最後查核結果不合格率是11％，這跟他之前預告的劇本一樣，一點都不意外，早收到內部情資得知，府院黨下令封殺公投案，台灣真的是成功法西斯國家。

黃也提出兩點訴求，第一，要求中選會公布未簽名9千多份連署書，他提及，連署書是一張張檢查，「難道我們是智障嗎？」不可能有未簽名的狀況；第二，16日要召開的審查委員會要討論、質疑本公投是否受到違法打壓。