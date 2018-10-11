總統國慶演說要防假消息 黨政人士：為保障言論自由

總統蔡英文在國慶大會演說時強調將防範系統性、來自特定國家背景的假消息傳播，被部分人士批評恐將戕害言論自由；黨政人士透露，強化作為並非限縮言論自由，反而是為了更大保障民主制度。（資料照，記者黃耀徵攝）

2018-10-11 22:12

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨在國慶大會演說時強調將防範系統性、來自特定國家背景的假消息傳播，部分人士批評將會戕害言論自由，黨政人士今日透露，強化作為並非限縮言論自由，反而是為了更大保障民主制度，而這部分也會與理念相近國家同步作為。

總統昨日在演說中指出，如果有其他國家，利用台灣社會的自由，來進行滲透、製造亂象，「我們一定會用盡一切方式來防範，絕對不會坐視」。總統特別提到，無論是製造散布假消息、非法竊取科技情報，還是蓄意破壞資訊安全系統，甚至企圖用各種方式介入選舉、干擾政治運作的行為，「只要罪證確鑿，我們一定嚴辦到底」。

對此，黨政人士指出，處理「境外敵對勢力」的假訊息操作，總統其實定義得蠻清楚。但部分人士或媒體還是刻意要朝言論自由會受箝制的角度進行批評，完全是魚目混珠。

對於如何應對來自中國的假訊息以及媒體干預，黨政人士指出，過去這段時間，台灣高度受到國際上很多民主國家的關切，因為相當訊息已然顯示，中方確實把年底選舉及接下來的總統大選當成訊息戰的狙擊目標。

至於進行防範作為是否與言論自由的保障有衝突？黨政人士強調，主要國家的經驗，處理境外假訊息的問題，與言論自由不但不相違背，其實阻止外國破壞我們的民主制度，本身就是為了保護國民的自由。

黨政人士並說，這部分我們也會與理念相近國家同步作為。部分國家也提供他們的制度作為，我們也反映現在的做法，與相關國家進行交流討論。

不過，黨政人士提到，有國外專家特別點出台灣比較特別的狀況，就是國內媒體基於商業利益或者意識形態，相當程度都有配合這些假訊息或議題操作的狀況。尤其他們觀察到，台灣有幾家主要媒體，報老闆帶著主管定期到北京見國台辦或高階官員，甚至有接受指令的狀況，似乎已成常態。這些媒體甚至往往反過來批評自己的民主政權，也讓國外人士覺得不可思議。