回想如何被拉攏 藍議員：柯P最愛輕聲說這句英文...

據說，台北市長柯文哲（左）拉攏議員，最愛用英文輕聲說「What can I do for You」（我可以幫你什麼）？圖右為中華棒球協會理事長辜仲諒。（資料照，記者王藝菘攝）

2018-10-11 18:52

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨也陷入「友不友柯」爭議，長期被同志虧「友柯」的台北市議員陳永德坦言，他確實是台北市長柯文哲拉攏對象，而柯面對拉攏對象，最愛用英文輕聲說「What can I do for You」（我可以幫你什麼）？柯確實想拉攏國民黨議員，陳永德說，他的競選總部也將成立，明明沒邀柯，副市長鄧家基卻主動問要不要讓柯站台？讓他覺得「神經病！選舉要各自歸位。」

民進黨年初已發生「友柯」爭議，不過某民進黨議員回憶，去年有一場地方餐會活動，柯文哲到場時卻想與陳永德熱烈互動，也似乎想透過陳進一步認識現場地方人士，當時民進黨議員虧陳說「你是柯粉囉！」但陳立刻妙回「我不是柯粉，柯文哲是『德粉』」。該議員說，其實柯分化藍綠的手段，不曾停止。

陳永德受訪證實，柯文哲任內，他2度擔任黨團書記長，柯每個會期都會拜訪他2次談市政問題，不管是到服務處或他家，有一次柯表達想參加地方聚會，想跟那場餐會的里長吃飯聊市政。

他爭取到1.3億元地方經費，辦理會勘、服務案件多，根本沒拜託過柯本人，但很清楚柯想拉攏他、拉攏國民黨，但黨團在大巨蛋案等案一直對柯「痛下毒手」。

如還原陳永德所說的時序，柯拉攏陳的情境，多在去年以前發生，當時柯還未被民進黨分手。

陳永德還說，某次他在議會委員會開會時，柯文哲剛好到議會慰問各委員會議員，現場一堆媒體、民進黨議員都在，柯還會靜悄悄，繞到他背後輕聲說「What can I do for You？」讓他嚇一跳「你說什麼？」柯再說一次「我可以幫你做什麼」？他說，柯對無數議員講了這句話，而且很愛用英文。

他坦言，他的競選總部也將成立，近日副市長鄧家基還致電問要不要讓市長參加造勢，令他傻眼、當場拒絕。陳說：「神經病啊！選舉要各自歸位，政黨有支持對象，沒有模糊空間。」

對於黨內同志與柯關係混淆？陳說，柯想拉攏國民黨議員，他不是很清楚被拉攏者想取得什麼利益，但只有柯最清楚心裡真正支持誰。