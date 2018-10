回想如何被拉攏 藍議員：柯P最愛輕聲說這句英文...

據說,台北市長柯文哲(左)拉攏議員,最愛用英文輕聲說「What can I do for You」(我可以幫你什麼)?圖右為中華棒球協會理事長辜仲諒。(資料照,記者王藝菘攝)

〔記者郭安家/台北報導〕國民黨也陷入「友不友柯」爭議,長期被同志虧「友柯」的台北市議員陳永德坦言,他確實是台北市長柯文哲拉攏對象,而柯面對拉攏對象,最愛用英文輕聲說「What can I do for You」(我可以幫你什麼)?柯確實想拉攏國民黨議員,陳永德說,他的競選總部也將成立,明明沒邀柯,副市長鄧家基卻主動問要不要讓柯站台?讓他覺得「神經病!選舉要各自歸位。」

民進黨年初已發生「友柯」爭議,不過某民進黨議員回憶,去年有一場地方餐會活動,柯文哲到場時卻想與陳永德熱烈互動,也似乎想透過陳進一步認識現場地方人士,當時民進黨議員虧陳說「你是柯粉囉!」但陳立刻妙回「我不是柯粉,柯文哲是『德粉』」。該議員說,其實柯分化藍綠的手段,不曾停止。

陳永德受訪證實,柯文哲任內,他2度擔任黨團書記長,柯每個會期都會拜訪他2次談市政問題,不管是到服務處或他家,有一次柯表達想參加地方聚會,想跟那場餐會的里長吃飯聊市政。

他爭取到1.3億元地方經費,辦理會勘、服務案件多,根本沒拜託過柯本人,但很清楚柯想拉攏他、拉攏國民黨,但黨團在大巨蛋案等案一直對柯「痛下毒手」。

如還原陳永德所說的時序,柯拉攏陳的情境,多在去年以前發生,當時柯還未被民進黨分手。

陳永德還說,某次他在議會委員會開會時,柯文哲剛好到議會慰問各委員會議員,現場一堆媒體、民進黨議員都在,柯還會靜悄悄,繞到他背後輕聲說「What can I do for You?」讓他嚇一跳「你說什麼?」柯再說一次「我可以幫你做什麼」?他說,柯對無數議員講了這句話,而且很愛用英文。

他坦言,他的競選總部也將成立,近日副市長鄧家基還致電問要不要讓市長參加造勢,令他傻眼、當場拒絕。陳說:「神經病啊!選舉要各自歸位,政黨有支持對象,沒有模糊空間。」

對於黨內同志與柯關係混淆?陳說,柯想拉攏國民黨議員,他不是很清楚被拉攏者想取得什麼利益,但只有柯最清楚心裡真正支持誰。