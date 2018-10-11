爭取麥寮港改制創造就業機會 雲林勞工座談挺張麗善

2018-10-11 16:57

〔記者廖淑玲／雲林報導〕爭取麥寮港改制創造就業機會，雲林縣總工會理事長陳錦煌今天偕同各工會幹部到雲林縣長參選人張麗善虎尾競選總部力挺，希望大家一起拚經濟，支持張麗善當選扭轉雲林。

眾人也在競選總部召開勞工座談會，斗六市長謝淑亞、雲林縣前副縣長張清良、雲林縣總工會理事長陳錦煌、雲林縣議員陳瑞雄、張麗善後援會總會長吳振欽、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄都到場傾聽勞工朋友的心聲。

吳振欽為陳錦煌授旗並頒發證書，聘請他擔任張麗善勞工後援會會長，現場還展示「雲林上場」潮T，歡迎大家小額捐款。

會中張清良表示，今天的座談會張麗善原預計親自出席，因昨日不慎傷到膝蓋開刀需住院觀察無法到場請大家見諒。

許宇甄說，民進黨惡修勞基法，導致中小企業面臨前所未有的困境，勞工權益也沒有因此提升，一例一休等錯誤政策造成勞資雙輸，尤其是勞工「賺無錢、做無工」，未來張麗善當選，一定捍衛勞工權益。

力挺張麗善的陳錦煌說，需要幫助時都是找張麗善，雲林需要開發，需要大企業進駐提供就業機會，才有可能減緩人口外移，支持張麗善將麥寮港改制為雲林國際商港的政見，才是從根本解決雲林人口流失的關鍵。

謝淑亞代表感謝勞工朋友從雲林各處聚集到虎尾為張麗善加油打氣，她知道勞工最在乎的就是就業環境與就業機會，張麗善提出的政見，就是要製造更多就業機會，有效提高雲林勞工收入，讓少年人都有頭路。