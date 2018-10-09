許明財要推國際觀光旅遊中心 蔡令怡相挺

2018-10-09 16:54

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨提名的新竹市長參選人許明財今天推出國際觀光旅遊中心政見，強調要打造融合東西文化，兼具最新科技「無藍光害」（OLED）的運動場；還要讓世博館轉型為科技探索實驗室；並改造東門商圈、北門大街，讓市民生活融入古都文化而再展風華。

國民黨主席吳敦義的妻子蔡令怡和前市長童勝男、清大教授周卓煇都來相挺及背書，蔡令怡也播放國民黨在台灣民主歷程中所扮演的角色影片，呼籲藍軍支持者團結，年底是國民黨重要的一場選舉戰，只有國民黨贏得地方選舉，才能讓民進黨學會謙卑，她更呼籲市民支持有執政經驗的許明財，讓竹市再進化提升。

此外清大材料所教授周卓煇也說明許明財所提的國際觀光旅遊中心，未來將結合科技、人文內涵和實體，打造「無藍光害」（OLED）技術的運動場，屆時將吸引遊客的目光。

許明財說，他提出的國際觀光旅遊中心，主要是要結合已改造的新竹公園，把旁邊的體育場透過拉皮，變成巴洛克式運動公園，且引進沒有藍光「光害」的OLED燈，成為健康幸福城市。

此外，他也會設立「台灣印象一條街」，引進知名小吃及伴手禮；把假日花市、新竹小吃都引進來，打造成親子戲水區、音樂廣場。而世博台灣館未來會朝科學探索實驗館方向規劃，像是星球探索、人體探索和科學實驗探索等，讓兒童從小接觸科技環境，未來成為科技人才。

而東門城和城隍廟、中央市場一帶的商圈，他也會進行拉皮來更新門面，再注人的文創意涵，變成「印象東門商圈」，與東門城相互輝映，讓東門商圈榮景再現，並結合「北門大街形象商圈」，喚起市民懷古之情，進而活化古蹟，風華再現。