丁守中競選rap遭批 團隊成員真情告白這樣說

2018-10-09 11:16

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中日前推出競選歌曲「台北的未來在手中」，主打以 饒舌方式呈現，歌唱都由團隊成員完成，雖然副歌相當洗腦，但是也引來許多音樂人批評簡直就是數來寶、不尊重專業。演唱者之一團隊成員真情告白，他們雖然不夠專業，丁守中願意放手讓年輕人去做，真的很爽。

丁守中競選歌曲全長2分41秒，由競選辦公室總幹事王育敏、副主委兼新媒體負責人孫大千、台北市議員王鴻薇，以及丁團隊發言人詹為元、楊植斗、田長沛，和競選團隊青年成員曾智偉、陳柔縈、李東翰共同合唱。

看到網路上抨擊浪潮，楊植斗在臉書發文表示，可以看到好壞評價都有，網路上嫌棄的聲量略高，甚至還釣到歌手謝和弦來留言說非常不行，他其實覺得難過，但至少在現實生活中，這個從選戰初期至今都被嫌老的團隊，有了新鮮的嘗試。

楊植斗指出，這首歌其實有專業的原唱版，但最後他們上傳的是團隊幕僚一起進錄音室，搞了整整一個下午的版本，也就是現在看到的這個版本，進錄音室是一個前所未有的經驗，當你進去錄音時，整個房間的人都盯著你看，聽著你唱，重複的被控場大哥指正唱腔丶節拍，面對鏡頭呈現出來的樣貌難免僵硬，他記得還在現場吵著要喝酒，不然好不自在。

楊植斗認為這首歌顯示丁守中願意放手讓年輕人去做，他文中表示，丁丁在這首MV裡沒有太多表現，但卻放手讓我們進去玩，最後雖然推出了一個不完美的版本，卻是我們團隊同仁一起產出的禮物，「這個工作很爽，唱這首歌的時候也很爽」，雖然不知道對選情有沒有加分，但丁丁這次放手讓我們做，這首歌、這個禮物，獻給丁守中，也獻給大家，聽了覺得洗腦的話可以跟著點頭，也可以輕輕哼，很爽。