韓國瑜造勢人數號稱1.5萬人？ 她PO對比照真相秒曝光

管碧玲在臉書PO出陳其邁造勢照片，長長人龍，官方公布人數為5000人。（圖擷取自管碧玲臉書）

2018-10-08 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜左楠之友會日前成立，造勢活動也請來前總統馬英九、新北市長朱立倫等人來站台喊聲，媒體估計現場約上千人，但活動主持人卻號稱達到1萬5千人。對此，民進黨立委管碧玲今（8日）在臉書PO出高雄市長參選人陳其邁與韓國瑜兩者造勢場合照來對比，直言「藍營拿出的照片，還是證明萬人造勢是假新聞！」

管碧玲今天先在臉書轉貼一篇PTT文章指出，今年的選舉，充斥了許多假新聞及假民調。其表示韓國瑜在高雄凝聚了藍軍，但因為綠營採取冷卻的策略，反而讓許多假消息橫行無阻。

PTT該篇文章內容為，一名網友表示，日前他到韓國瑜舉辦的左楠之友會成立大會現場拍攝現場照片，活動主持人聲稱現場聚集了大約1萬5千人，但從照片可看出，現場椅子有很多都沒人入座，「估計椅子大約有6000張，但人都坐在前面三分之一，怎麼可能有韓陣營說的15000人」。

管碧玲對此感嘆，這一則訊息是很小的小議題，但是以小見大，假新聞假民調的現實，藉此可以具體的呈現，「高雄的選舉，連這麼小的事都那麼假，假消息真的有如鋪天蓋地！」

管碧玲隨後又發文並PO出陳其邁和韓國瑜造勢的對比照片，她表示，第一張是陳其邁前金新興苓雅後援會的人潮，人潮滿滿，「主辦單位以誠信為基礎，新聞稿發佈的是5000人！」

而第二張則是韓國瑜造勢當天滿座時候的照片，她表示，「比一比就知道，主辦單位說15000人，確實是假消息！」