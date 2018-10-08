「辭意迄今未變」詹順貴發3000字辭職聲明

環保署副署長詹順貴今發出長達3000字的辭職聲明，堅決表達辭意。（資料照）

2018-10-08 11:02

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中油觀塘案今下午2點再度闖關環評，日前傳出請辭的環保署副署長詹順貴今發出長達3000字的辭職聲明，堅決表達辭意。

辭職聲明如下：

阿貴的書面辭呈，署長毫不考慮地拒收，但因政務官是直接由總統與院長任命，所以沒有從政經驗的阿貴，於9月13日自行直送行政院待核，辭意迄今未變。

上台與下台

這兩年多來，有人諷刺阿貴熱衷當官，有人批判阿貴背棄理想，但更多人懷抱環境保護理念，與阿貴並肩同行。不管是攻擊或是支持，身為政務官掌握國家資源，阿貴沒有一天不戰戰兢兢，不敢忘記選擇進入體制，是希望實踐更結構性與更長遠的改革的初衷。

不論誰執政，拼經濟始終是優先施政目標，但經濟發展，應是帶給人民有尊嚴與安穩生活的手段，而非目的。而理想必須建立在務實的基礎上，社會改革必須取得社會共識，民主社會需廣納多元聲音與付出較多溝通成本，這是一路走來阿貴深刻體悟。

但長期以來社會所見，盡是派系政客、樁腳與紅頂商人，以經濟發展為名，強霸吞噬弱勢人民土地、家園，掠奪自然資源與破壞環境生態，導致富者越富、貧者更貧，人民對政黨、政府越來越不滿，越來越沒耐心。這是2000年後，台灣屢屢政黨輪替的重要潛在原因。

2016年民進黨再度勝選後，蒙林全院長信任邀請入閣時，曾多所猶豫，但受其大度胸懷與協助蔡總統進行基礎式改革的精誠之心感召，才抱持忐忑不安的心情加入執政團隊，希望能攜手一起為台灣打底鋪設一條嶄新美好的未來道路。

守護台灣的環境（包括生活環境）、生態，是阿貴20年來從事社會運動的核心理念。進到體制，調修環評法、重建環評制度的公信力，端出更新更符合現況的空污防治策略、修改空汙法，則是最首要工作目標。

上任後，在環保署同仁的共同努力下，完成下列工作：

1. 環評制度方面，在提昇環評制度的公信力與效率的大目標下，配合能源轉型政策，已先後修訂了作業準則、認定標準與施行細則；環評法修正草案，去年9月預告並廣徵各界意見後，也差不多完成。

2. 空污法已於今年6月大修完成，而之前、之後約30幾項新增或加嚴管制排放標準（最近如鍋爐加嚴排放標準）、補助辦法也陸續預告或公告實施。

3. 以盤點國營事業個別廠的空污減量為首的《14＋N空氣污染防治策略》，在2017年3月由林全院長親自主持記者會端出。賴清德院長就任後，加上新售汽機車的電動化期程、以及從國營事業擴大至台灣PM2.5前30大排放源的空污減量盤點，改名為《空氣污染防制行動方案》，也都就緒執行，幾乎操垮相關同仁。

4. 在社會對話方面，以自己做橋梁，搭起綠色和平、荒野保護協會等8個公民團體與環保署成立《海洋廢棄物治理平台》，經8個月討論，推出《海洋廢棄物治理行動方案》，從過往對抗走向合作，攜手推動政策。此一行動方案廣受外國媒體注意報導，進而頗受國際好評。

5. 藉由台積電先進製程推進的環評部分，奠立事前溝通化解阻力的典範。之前中科大肚園區擴建環評程序耗時約三年才完成。阿貴進到體制，協調台積電同意邀請公民朋友、環團逾40人前往營運中的中科台積電工廠參訪，詳細瞭解台積電的各項污染防制設備的設計處理等級、規模、實際操作情形、監控的SOP後，讓公民朋友們較為安心，加上各科學園區管理局長的詳實積極的回應，才促成後來其7奈米、5奈米及3奈米建廠的環差案件，雖跨2屆環評委員會，但皆能順利快速通過。

雖然以上打底奠基、社會對話工作的成效無法立竿見影，部分環團也不滿意，迭有批評，但阿貴相信，自2020年起，效益即會逐漸顯現。

修正與捍衛環評制度

在兢兢業業持續為更美好的台灣建構基礎之餘，阿貴念茲在茲的，仍是提高環評制度的公信力與穩定性。

應實施環評的個別開發案，會因為它的類型、基地屬性（如工業用地或農地）與其周邊環境條件，而可能得到不同的環評結論。不論是通過、不通過或退回目的事業主管機關，通常都會有不同面向的利害關係人滿意或不滿意。

政黨的執政會輪替，政務官會來來去去，作為環評修法的推動者且是掌握公權力的政務官，捍衛制度本身穩定公信力的重要性，於阿貴心中，高於個案的環評結果。至於現行制度不合時宜之處，則應該是透過修法來解決，而非直接跳脫法律框架行事。這樣的價值思考，加上環評制度本身的複雜常使外界誤解，導致在制度改革青黃不接時，像深澳電廠老案新辦環差這類案例，開發單位依法提出環差，比原方案縮小開發規模、提高空污防制標準、降低對環境的衝擊，在現行環評法的框架下，阿貴選擇依法行使職權投票，卻製造出讓社會更對立的結果。個人主持會議經驗不足，導致投下讓案件過關的關鍵一票，引發社會對阿貴的嚴厲批判，這是阿貴身兼主席應受之社會公評，但此事件中，個人毀譽是其次，更優先考慮的應是如何凝聚共識借力使力修正現行機制的缺失。

環評制度的開會程序，環評、環差、環現差以及環調等案件，都是先組成專案小組審查，做成結論建議後，再送大會決議。現在攸關第三天然氣接收站的觀塘工業區、工業港環現差、因應對策以及環差等案件，因為賴院長過度期待的發言，釀成部分委員退席抗議，接著又被迫過於密集加排大會，讓委員更加不滿，消極不出席杯葛，不僅環評制度公信力盡失，甚至連正常運作都有困難。

可以理解，整體施政或決策，有許多面向的價值要權衡，不可能將單一價值無限上綱。但在決策時的價值取捨或排定優劣、輕重緩急時，總要兼顧制度的穩定性，才能建立可長可久的公信力。否則，縱使形式上程序合法，仍會讓制度崩潰，公信力蕩然無存。

支持與實踐能源轉型政策

不管身處何位何地，阿貴都完全認同非核減煤與全力發展再生能源的能源轉型最上位政策，環保署副署長期間，更竭盡全力協助落實。除了前述反映在環評認定標準的修正外，更在離岸風電開發案送進環評時，親自擔任絕大部分案件的專案小組召集人，在透過兼顧海洋生態、漁業資源、候鳥遷徙、白海豚棲地與嚴密監測確保水下噪音對之影響降至最低等環評課責下，疏導來自漁民、環團與當地居民的疑慮，讓絕大部分的離岸風電環評案可以在短短半年內在少有爭議下通過。

在開會前提出辭呈，可以想見外界或將多有聯想。然而，在現行環評體制框架與仍背負行政官僚身份的情況下，阿貴並非要藉由辭職對第三天然氣接收站個案的實質內容提出定見。此案累計召開過逾10次的相關環評會議，中油公司的回覆，民間、學者縱仍不滿意，但不可否認，無論在替代選項，或現有選址應如何迴避、減輕，都已有適度釐清；填海面積、位置，也確實在當地居民、環評委員努力不懈下，迫使經濟部與中油大幅調整、縮減。專案小組做出結論後，提環評大會決議，是程序的必然、制度的規定，民主機制理當尊重大會決議。提送大會後，原本9月12日的環評大會應該可以依法定程序做出決議，是來自程序外的變數而脫軌，預期落空，演變現今僵局。

如何開啟更寬闊的討論，進一步凝聚社會共識，順利推動大家有志一同的非核減煤轉型任務？是接下來政府與公民團體都要繼續努力的課題。衷心期盼政府部門、公民團體、專家學者，都能暫時放下定見，誠心對話，創造無限可能。

感謝與致歉

阿貴受林全院長信任及託付，多次報告、討論如何分階段調修環評制度，縱使林全院長已經離職，阿貴仍不忘應許之諾，念茲在茲以修環評法做為核心大目標。

然而最近一年，在行政院可以完整、深入討論政策的機會，已然大幅減少。現今初始的使命尚未完成，更要面對既有環評制度再度天搖地動，制度的社會信任基礎受到嚴重傷害，離當初修法目標越來越遠，實有愧職守，所幸其他基礎打底工作已有小成，此時此際，唯有辭去環保署副署長一職，以為政策、理念負責。

最後，仍要誠摯感謝蔡總統、林全前院長的愛護、李應元署長的充分授權與支持。

阿貴的辭職，勢必造成他們高度困擾，謹致上最深歉意。

重回民間後，仍會與大家一起努力落實能源轉型政策。