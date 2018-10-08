丁守中大秀嘻哈競選歌曲 音樂人和歌手都看不下去了...

丁守中昨推出官方競選歌曲「台北的未來在手中」，不過許多網友都認為這首歌聽起來「難聽又尷尬」。（記者鍾泓良攝）

2018-10-08 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長參選人丁守中昨日推出官方競選歌曲「台北的未來在手中」，以RAP方式呈現，不過許多網友都認為這首歌聽起來「難聽又尷尬」。音樂人許常德認為，「把RAP做成數來寶，只會害死自己」。歌手陳零九則是在丁守中該臉書影片底下留言：「這波的操作會讓我覺得不尊重專業...」

許常德稍早在臉書表示，許多候選人為了要和年輕人靠近，「什麼都要嘻哈一點」，但這種招數僅有極少數人做了會有效，而這些「極少數人」必須是以年輕的心態來做才可以，否則效果就會慘不忍睹，許常德反問：「有哪個年輕人不討厭裝年輕、要選票的人呢？」

許常德建議，老歌有老歌的魅力，定位對了才會加分，而且對「自己的老」有自信的人才會大小通吃，「把RAP做成數來寶，只會害死自己」。

歌手陳零九也在丁守中的影片底下留言，建議丁守中若是想做貼近年輕族群的音樂，可以找專業的音樂團隊來做，雖然音樂是主觀的，有人也覺得這首歌年輕有活力，但這首歌「有些地方拍子都沒有剪準，這是非常不及格的」。

陳零九也坦言：「這波的操作會讓我覺得不尊重專業...未來如果丁守中先生當選了，難免會讓人擔心碰到這種不是自己專業的事物，也找了不夠專業的人來處理。」