親情大爆發！黃石城為女兒站台助選 女兒送上‧‧‧

彰化縣長參選人黃文玲（圖右二），父親黃石城（圖左二）、母親陳照娥（圖右一）都來站台力挺！（記者劉曉欣攝）

2018-10-07 19:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣長參選人黃文玲今天競選總部成立，前彰化縣長黃石城也登台為女兒助選，由於黃石城8月間因身體不適住院，還特別交待黃文玲，不能為了照顧父親，放棄對彰化縣民服務機會，黃文玲特別送上蘋果給父親，祈求父親平平安安！

黃石城曾在1981年到1989年間擔任彰化縣長，今天與曾任國大代表妻子陳照娥，雙雙登台為女兒加油打氣，這也是黃石城在住院後首度出席大型公開場合。

黃石城強調，他在政界打滾多年，看到政治圈裡頭有許多的政治詐騙客，不知羞恥，臉皮很厚，如果台灣再這樣下去，就會繼續被霸凌，不會出頭天。

黃石城強調，台灣現在只有藍綠惡鬥，藍綠分贓，，只有顛覆政治詐騙客，台灣才有是非，台灣才有正義，因此，女兒黃文玲參選彰化縣長，就是要翻轉藍綠，翻轉彰化，翻轉未來！

黃文玲說，幾個月前父親緊急住院，她曾經問父親是不是要停止選舉，好好照顧父親，父親非常堅決回答，不能因為要照顧父親，就放棄服務彰化縣民的機會，因為父親把家鄉彰化的未來，視為生命中最重要的事。

黃石城今天把「蒜」送給女兒，祈祝「凍蒜」；黃文玲則送上「蘋果」，希望父親身體健康平安，全民也平平安安。

彰化縣長參選人黃文玲（圖右二），父親黃石城（圖左二）、母親陳照娥（圖右一）都來站台，黃文玲送上蘋果，祝福父親平安。（記者劉曉欣攝）