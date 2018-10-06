姚文智緊咬器官風波 怒轟柯P「超大型Liar」

民進黨台北市長參選人姚文智連日就對手柯文哲捲入器官仲介議題，向柯P提出質疑。（記者黃建豪攝）

2018-10-06 22:13

〔記者黃建豪／台北報導〕民進黨陣營今晚在台北府城隍廟，為民進黨台北市長參選人姚文智舉行松山、信義區後援會成立晚會，行政院長賴清德連續兩天幫忙站台。姚文智致詞時，緊咬台北市長柯文哲涉入的器官移植風波，多次激動痛斥柯就是「Liar（騙子）」，要求柯P就2014年密會「老朋友」中國器官移植召集人、中共衛生部前副部長黃潔夫時的密談內容說清楚，「否則你就是Liar」！

姚文智昨晚向柯文哲喊話，若共同譴責中國的器官活摘行為，就願公開向柯道歉。但柯文哲今天早上冷回，「他喔，不要理他。」姚文智今晚出席晚會時，大怒向民眾喊話，「用這次選舉讓柯文哲下台，永遠不要再理他，Liar！超大型的Liar！」

而《屠殺》作者伊森．葛特曼，公開柯文哲曾與中國涉入器官活摘的醫師合照，柯P辯稱「赴中國演講時台下有4、500人，怎麼可能每個都認識」，姚文智再次質疑，2014年12月15日，柯文哲在上任台北市長前，曾和率團訪台的黃潔夫密會，當時密會「說了什麼？」

姚文智指出，黃潔夫不僅是中國器官移植的召集人、肝臟移植的專家，更是中共主席習近平的御用醫師，既然柯文哲稱和黃潔夫見面，只是老朋友見面，那「老朋友做了什麼你知道嗎？」、「請柯文哲講清楚，否則你就是Liar！」

姚文智也批評，在蔡政府當初提倡前瞻預算時，柯文哲對外抨擊中央政府只是在浪費錢，結果在4個月前，柯文哲又為了解決內湖交通的問題，向中央爭取前瞻預算，「這樣是不是Liar ？」

然而，柯文哲曾與黃潔夫見面這件事，日前他到國際扶輪社演講時，就有民眾向柯文哲質問過，當時柯P稱，「因為我是世界葉克膜權威，而且台灣的器官捐贈移植登錄系統是我設計的，黃潔夫身為中國衛生部副部長，對這個也有興趣，兩人才會見面。」至於見面內容談了什麼？柯文哲並未明確回答。

行政院長賴清德連續兩天為台北市長參選人姚文智的後援會成立晚會站台。（記者黃建豪攝）