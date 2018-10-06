不辦電音趴辦國旗趴 丁守中：中華民國萬歲

許多參選人舉辦電音趴，國民黨台北市長參選人丁守中今天日則舉辦國旗趴─「把中華民國撐起來愛國旗」活動，與來賓、支持者撐起國旗傘及揮舞國旗，喚起雙十國慶張掛國旗的傳統。（記者簡榮豐攝）

2018-10-06 19:15

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨台北市長丁守中在國慶日前夕發起國旗派對，今天下午在萬華青年公園舉辦，現場湧入上千人參與，大家撐起國旗雨傘，揮舞手中的小國旗，慷慨激昂高聲唱國歌和國旗歌，不斷呼喊「中華民國萬歲、萬歲、萬萬歲」。

許多參選人為了拉近與年輕人的距離，接連舉辦電音趴，不過，丁守中則是選在國慶日前舉辦國旗趴，號召大家一起高舉國旗，捍衛中華民國。

丁守中在一片國旗海中，拿起麥克風，以沙啞燒聲的聲音致詞，他說，跑太多場子導致喉嚨壞掉，中華民國的國旗捍衛著台灣、保衛每個人安定的生活，我們都是在國旗下成長、創造台灣經濟奇蹟和繁榮發展。

丁守中話鋒一轉，說出心中的擔憂，他說，但是當前局面讓我們憂心，民進黨政府享受民主果實後卻違法亂紀，用各種手段傷害國家，讓我們從贏回首都開始，丁守中當市長，絕對讓青天白日滿地紅國旗永遠飄揚台北，祝福中華民國萬歲。

丁守中會後受訪時說，舉辦國旗派對，是因為感受到台北市長選舉攸關中華民國存亡，我們國家在這片國旗下發展，民進黨再這樣惡搞下去，將來國家在國際間會越來越被邊緣化，兩岸之間衝突越來越大，生活受到威脅，因此號召大家撐起國旗、掛出國旗，捍衛中華民國。

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人丁守中（左二）出席「把中華民國撐起來愛國旗」活動，與來賓迎接國旗，喚起雙十國慶張掛國旗的傳統。（記者簡榮豐攝）

丁守中（左）與退將吳斯懷（右）迎接國旗。（記者簡榮豐攝）

丁守中出席「把中華民國撐起來愛國旗」活動，向台上支持者揮手致意。（記者簡榮豐攝）