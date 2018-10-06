帛琉眾院議長預告倒戈中國 外交部：尊重個人見解

帛琉眾議院議長安薩賓（右）2016年來台參加世界自由日慶祝大會，感謝中華民國長期對帛琉的協助。現在卻傳出，他被問到帛琉是否有可能和中國建交時，認為可能不出2年就會發生變化。（資料照）

2018-10-06 17:54

〔記者彭琬馨／台北報導〕香港媒體報導，曾代表帛琉與台灣簽訂建交公報的帛琉眾議院議長安薩賓（Sabino Anastacio）說，支持更多中國遊客到帛琉遊玩，還稱帛琉可能不到兩年內時間，就會轉向中國。對此，外交部今天說，我國與友邦帛琉關係密切友好，台灣身為民主國家，尊重帛琉眾議院議長等少數人士對帛琉發展觀光及經濟的個人見解，未來將持續與眾議長等人溝通請益，並分享我國發展經驗，展現我國善意與誠意。

帛琉眾議院議長安薩賓先前即曾呼籲帛琉政府應增加與中國政府的合作，主要著眼於引進更多中資投資當地飯店、旅遊業。依據外媒報導，中資地產商大量收購帛琉土地，規畫打造酒店與住宅建案，預計2021年竣工。報導並引述安薩賓說法，指當時與台灣簽署這份公報很有意義，對於雙方來說是一件美事，但他認為，現在已無法再持續下去，他支持更多的中國遊客到帛琉，也支持開設更多香港、澳門和中國的航班

外交部今天則說，多年來帛琉也在各項國際場合強力支持我國際參與，包括總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau, Jr.）日前在本屆聯大總辯論及帛琉國慶演說時，多方肯定及感謝我方協助帛國推動福國利民的各項合作計畫，提升帛國民眾福祉。此外，帛琉衛生部長Emais Roberts也在9月聯大「防治非傳染性疾病（NCD）高階會議」中為我國仗義執言，肯定台灣對帛國落實永續發展目標，及在教育與衛生領域的各項協助，並強烈支持臺灣參與此類國際衛生會議分享經驗。

外交部說，有關媒體報導指稱中資迄業購買帛琉土地一事，據瞭解，帛琉土地及島嶼均不可買賣，只能租用，中資過去確實在帛琉租用不少土地，但迄今絕大多數均閒置而未開發，已在帛琉引起諸多非議，而中資的開發模式能否持續，不無疑問。

外交部強調，感謝帛琉支持我國有意義參與國際的友誼，亦將在既有的友好關係基礎上，持續推動各項合作計畫，嘉惠帛國經社發展及民眾福祉，並進一步深化兩國邦誼。

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