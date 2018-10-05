里長網傳跑票給李全教 莊玉珠控抺黑、提告

2018-10-05 17:49

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市中西區仙草里長曾俊仁被控今天在LINE群組傳布無黨籍市議員莊玉珠於4年前的議長選舉時，跑票給李全教。目前投入安平區、南區議員選舉的莊玉珠今天下午在律師、支持者陪同下召開記者會，指控曾俊仁抹黑，涉嫌違反選罷法意圖使人不當選及刑法加重誹謗，並赴台南地檢署按鈐申告。

曾俊仁今天在LINE群組傳布「跑票給李全教，背離民意，要他們出局」、「可是玉珠，讓蔡介雄蒙羞的不正是跑票投給李全教的你嗎？」等圖片訊息。

莊玉珠今天在律師郭群裕、支持者陪同下，在市議會召開記者，痛批曾俊仁根本是抹黑。她說，有關票投李全教這並非事實，司法已還其清白，相關指控均獲不起訴處分，而其夫婿蔡啟新先前遭羈押一案也獲法院判決無罪確定，證明與議長選舉無關，蔡啟新並於106年9月1日獲冤獄賠償15萬餘元，也全數捐作公益。

莊玉珠說，「為何現在還在抺黑？其用意令人懷疑。」憑一名里長無法去做此文宣，而曾里長是某立委的助理，和她也非同選區，為何一直要抹黑她，懷疑幕後一定有人指使。

莊王珠說，她要求民進黨、相關立委約束其黨內同志，還給人民一場乾淨的選舉。同時也要求民進黨黨中央徹查曾姓黨員以視正聽，避免嚴重敗壞民進黨名聲。

律師郭群裕說，根據選罷法的規定，散布不實訊息意圖使人不當選，可處5年以下有期徒刑，而構成刑法加重誹謗罪部分，處2年以下有期徒刑。

曾俊仁則說，他群組很多，這是以前的事件，他看到後只是轉傳而已，他跟莊玉珠無冤無仇，並沒有對她惡意誹謗，也沒有要讓誰落選的意思，民主時代自由競爭，一切平常心。他強調，也沒有什麼幕後指使的問題，他一生坦蕩蕩，對方要提告，他尊重其權利。

曾俊仁補充說，他所傳的是今日網路瘋傳跑票議員圖片訊息，且為曾經發生之事實，「莊玉珠本人也因此遭民進黨開除，何來不實？」