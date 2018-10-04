CNN爆美軍擬下月航行台海 專家研判和南海衝突有關

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國海軍正草擬一份機密提案，擬在下個月某一週派軍艦進行「展示武力的軍事行動」，活動區域可能在台海、南海一帶。圖為美國海軍卡爾文森號航空母艦（USS Carl Vinson）戰鬥群。（法新社檔案照）

2018-10-04 20:07

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美、中二強貿易戰未熄，南海紛爭越演越烈，美國有線電視新聞網（CNN）更報導，美國海軍正草擬一份機密提案，擬在下個月某一週派軍艦進行「展示武力的軍事行動」，活動區域可能在台海、南海一帶。專家、學者認為，中、美日前在南海險些發生軍艦碰撞事件，加上一連串的角力，都是美國軍方可能做出進一步舉動的潛在因素。

前海軍校準部教官呂禮詩認為，對美國而言，南海、台海局勢具關聯性，而中國今年初在永興礁部署防空飛彈、本月要跟東協十國聯合軍演、近期美、中軍艦在南海接近等事件接連發生，使美國認為，南海局勢不容再坐視。

台大政治系副教授陳世民研判，美國不斷強調「自由航行權」，卻發生美、中軍艦日前險些在南海發生碰撞之事，再加上中美貿易爭端未熄，美國期中選舉又即將到來，美國總統川普可能藉由派艦到台海、南海航行的手段，對中國施加壓力，逼其讓步。

至於美艦如進入台海，可能做出的「軍事行動」為何？呂禮詩研判，台海和南海相比相當狹窄，且航運密集，縱使欲動用火砲射擊，震懾威力有限，如動用飛彈除有危險性，又可能被鄰國搜集相關參數，因此不太可能採取實彈射擊。