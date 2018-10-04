為達到2025非核家園 政院盼推動觀塘接收站

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）（左）表示，政府希望能推動觀塘第三接收站。（記者李欣芳攝）

2018-10-04 14:28

〔記者李欣芳／台北報導〕攸關2025年非核家園能否如期達成的觀塘工業區中油天然氣「第3接收站」興建工程，昨第3度開環評大會審查流會，對於此案引發環保爭議，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天表示，從政府的角度來說，講白話政府希望推動觀塘的中油天然氣第3接收站，因為我們要達到2025非核家園的目標，這個目標也是環保團體長久以來的訴求。

Kolas說，經濟部提出的替代方案，當然政府的立場會希望行政機關多作說明，我們也希望環保署可以多多與環評委員溝通，多作政策上的說明。

環保署副署長詹順貴昨缺席環評大會，在會議流會之後傳出詹順貴請辭，不過，環保署長李應元否認說「子虛烏有」。Kolas說，詹順貴昨天是請假，並非請辭。

Kolas說，即便是政府主觀期待推動此案，仍不可能干預環評委員會的決議，會尊重環評委員的意見，只是機關在政策方面可以多作說明。

Kolas指出，行政院沒有設定推動中油天然氣「第3接收站」環評大會通過的時間表。現在的狀況只能希望委員們可以接受或多了解政府的立場或為什麼要這樣作，藻礁的面積已經比當初的100多公頃，縮到20多公頃，經濟部與中油都提出很多配套作法，政府的角度來看會覺得這是我們共同的目標都是要環保，在這個大前提之下如何選擇，這個選擇權會是現在走在這個歷史關口上的環評委員們要替台灣想的問題，但重點還是要尊重委員的意願。

被詢及詹順貴對此案態度與經濟部等政府機關看法不同，Kolas說，她理解政務官有自己想法和內在掙扎，這個關口上要怎麼決定，尊重個人決定。

Kolas強調，政府的立場希望站在2025全方位推動廢核目標下，「我們需要天然氣接收站」，目標就是要環保。