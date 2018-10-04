不滿葛特曼控「Liar」 柯文哲委任律師提告誹謗

柯文哲委任律師陸正義（左一）控告葛特曼誹謗。（記者謝君臨攝）

2018-10-04 10:27

〔記者謝君臨／台北報導〕《屠殺》作者葛特曼日前召開記者會，不但直指台北市長柯文哲是「Liar」（騙子），並稱柯在活摘器官事件中是「middleman」（中間人）。柯對此大感不滿，在臉書貼出律師函，要求葛特曼24小時內道歉，否則提告，但葛特曼無任何回應。柯文哲競選辦公室發言人陪同委任律師，今早赴台北地檢署按鈴申告。

今天上午10點，柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒、社群及新聞輿情部成員呂佳峻陪同委任律師陸正義，至北檢控告葛特曼誹謗。

陸正義表示，僅代表他的委託人柯文哲市長，發表以下聲明：

身為政治工作者，柯文哲市長對於他個人在政治攻防中，遭受可受公評之事，向來包容，也不願意輕啟訴訟，但是liar、騙子，是非常嚴重的指控，尤其對一位講究誠信、正直的政治工作者來說，名譽與誠信是柯文哲的底線，不容退讓。

葛特曼先生身為一位資深獨立記者，同時也是諾貝爾和平獎的被提名人，柯市長難以理解，長年戮力於報導、查證工作的葛特曼先生，竟然會在國際記者會上，沒有任何證據，便直接指稱市長是騙子，因此我們當天立刻發函，要求葛特曼先生在24小時內提出具體的解釋與說明。

很遺憾的，截至按鈴申告前，我們始終沒有收到來自葛特曼先生正式的回覆，所以我在此代表柯文哲市長，正式對葛特曼先生提出妨害名譽的告訴，以捍衛名譽。

面對這場風波，柯市長並不痛苦，但非常心痛，身為長年在加護病房工作的醫師，他清楚知道，真正痛苦的，是那些急切等待移植機會的病患與家屬，可是在這場風波中，沒有人追問，如何讓器官捐贈與移植作業系統更加透明、更加公平，卻透過抹黑與人格攻擊，變相導致這場選戰，與台灣器官捐贈移植的討論，淪為一片焦土，這才是政治抹黑對「醫學專業」與「開放透明信念」的真正「屠殺」。

如果這不是對台灣醫療與對柯文哲人格的屠殺，什麼才是屠殺？