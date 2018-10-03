議員抨擊恆春鎮公所 用公款蓋違建、為風水封逃生口

2018-10-03 16:39

〔記者李立法、蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣議員張榮志今天在議會抨擊恆春鎮公所竟將3個逃生口封了2個，枉顧洽公民眾安全，他還質疑公所拿公款在鎮長公館旁興建違章車庫，只為停放一部賓士私人座車，他要求屏東縣政府一星期內查明，若有違法失職，一律究辦。

針對張榮志的質詢內容，恆春鎮公所選擇不回應，強調全案已有檢調單位進行調查，拒絕回應相關選舉操作議題，一切待調查後釐清真相。

張榮志指出，恆春鎮公所設計3個進出口，卻被公所封了2個，據說是為了風水問題才這樣做，無視洽公民眾的逃生安全，此外，鎮長公館已有車庫停放公務車，今年一月卻在旁邊又蓋了一個車庫，停放的竟是白色賓士私人座車，明顯公器私用，他懷疑該車庫是違建，而且是拿公帑蓋的，要求縣府儘快查明。

縣府城鄉處長張桂鳳表示，經實際前往恆春公所了解後，發現公所封住2個進出口確實違反規定，已限期公所改善，否將依法開罰。對鎮長公館加蓋的車庫是否涉及違建或公器私用，縣府城鄉處及政風處也表示會儘快查明。

鎮公所側門「開不開」，從8月中就有居民反應，鎮長參選人張怡、鄭文龍都曾在臉書社群提出質疑，認為側門封了又拆，大門變小門有違法之嫌，如今張榮志也加入「側門之戰」，讓這個平凡的小側門變成選戰「大熱門」。