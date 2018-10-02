羅東鎮長選舉「3個女人戰爭」 溫馨牌隔空較勁

2018-10-02 18:01

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮長選舉形成「3個女人戰爭」，3名女將今天各自衝刺爭取支持，無黨籍薛呈懿發表赴日參訪心得，民進黨黃素琴到北成長青食堂與長輩共餐話家常，國民黨吳秋齡協助800斤白米轉贈給樹林、北成、維安長青食堂。

薛呈懿上週拜訪日本最年輕的市長、43歲的滋賀縣大津市長越直美，分享年輕女性從政心得，並參訪幼托、農產品產銷、觀光機關，汲取當地市政經驗，作為擘劃羅東施政願景的參考。

薛呈懿發現，日本公私立幼兒園均標榜特色化經營，不僅提供照顧，還有完善適齡教育及彈性配套，譬如說，常態性托育時間之外，小朋友也可睡飽一點，晚點去上課，有些雙薪家庭父母無法準時下班，小朋友托育到晚上7、8點，相關做法值得台灣借鏡。

擁有護理背景的黃素琴，與北成長青食堂老人家聊起養生話題，她說，因應高齡化社會來臨，公所應結合社區，整合醫療資源，鼓勵長者適度運動，培養生活自理能力，降低後期醫療負擔，強化預防性照護措施，如何讓銀髮族健康快樂生活，是未來努力的課題。

此外，羅東鎮藝陣團體嘉興團回饋地方，樂捐中元普度信徒捐助的800斤白米，經由吳秋齡、羅東鎮代會主席何建東、鎮代劉承賓協助，今把白米轉贈給樹林、北成、維安長青食堂等3個單位，預祝長輩們重陽節快樂。