控制了愛滋又有慢性病 我將協助史瓦帝尼「癌症計畫」

史瓦帝尼是我國在非洲唯一的友邦，我國長期派駐醫療團在當地服務。（記者吳亮儀攝）

2018-10-02 14:29

〔記者吳亮儀／台北報導〕我國在非洲唯一的友邦史瓦帝尼的愛滋病疫情嚴重，經多年宣導和防範、加上我國協助改善其公共衛生體系，感染率逐年降低，但傳染病減少了，癌症等慢性疾病卻開始增加，國家和人民難以負擔龐大的醫療費用。

史瓦帝尼衛生部向我國提出癌症計畫，希望協助史國建置完善的癌症醫療體系和硬體、藥品支援，今年還派了共8名醫師和護理師等醫療團隊來台北醫學大學見習，特別專研癌症醫療和照護。

史瓦帝尼和南非共和國比鄰，人民若患重大疾病或癌症往往得送到南非救治；史國是公醫制度，由國家支付醫藥費，而一名癌症患者若送到南非醫治至少得花約25萬南非幣（約50幾萬台幣），造成國家財政重大負擔。

根據史國2014年到2015年的癌症登記，共1426人罹患癌症，罹患癌症數排名依序子宮頸癌、卡波西式肉瘤、前列腺癌、乳癌等，多和史國較常見的病毒感染有關。

我國長年派駐醫療團在史國，協助訓練和支援當地醫院。前醫療團副團長廖學聰接受訪問時提到，多年前他們剛到史國時，愛滋病感染率約占31％，是世界數一數二多，如盡已控制降到27％，「但人民活得久了，癌症數就多了」。

廖學聰說，由於史國支付人民到南非的醫療基金已用罄、還積欠南非許多錢，去年南非已暫停收容史國病患，但國內仍有許多癌症患者，因此史國衛生部向我國提出「癌症計畫」，希望自行訓練醫護人員和強化醫療體系、藥品支援等。

廖學聰說，史國的醫師收入很好，但醫療資源不足、也沒有醫學院，因此許多學生到國外留學成了醫師後，常常待在國外不回史國了，因此國內很缺醫師、且7成醫師是其他國家來的。

台北醫學大學長年承接醫療團業務，如今將協助史國提出的癌症計畫，訓練相關人員。

史瓦帝尼是我國在非洲唯一的友邦，我國長期派駐醫療團在當地服務。（記者吳亮儀攝）

史瓦帝尼愛滋病感染率逐年降低，但現在越來越多癌症患者需要醫治。（記者吳亮儀攝）

史瓦帝尼是我國在非洲唯一的友邦，我國長期派駐醫療團在當地服務。（記者吳亮儀攝）

史瓦帝尼是我國在非洲唯一的友邦，我國長期派駐醫療團在當地服務，北醫大也會派醫學生到當地實習。（記者吳亮儀攝）