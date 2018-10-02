「五星共產寺」7天拆光追繳490萬代拆費 魏明仁姐難逃

五星共產寺在台灣走入歷史，圖為拆除前樣貌。（圖記者張聰秋翻攝）

2018-10-02 12:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕躲不掉！被視為「五星共產寺」的彰化縣二水鄉碧雲禪寺違章建築，歷經7天拆除工程，今天在最後一道牆面倒下的歷史那一刻，宣告被建商魏明仁拿來當宣傳中國共產政權思維的政治基地，正式消失於台灣這塊寶島土地，消失於彰化縣八卦山脈，縣府強制代拆違建費用490萬元，縣府限期2周繳納，10月15日是最後期限，逾期將移送行政執行署強制追繳。

縣府建設處長劉玉平說，全案縣府代為拆除工程費用共490萬元，縣府今天（2日）傍晚下班之前，會向所有權人寄發求償代墊的拆除費用，要求產權所有人魏素丹（魏明仁姊姊）限期於10月15日之前繳納處分書，若所有權人逾期未繳納，縣府依法移送行政執行署強制執行。

劉玉平表示，這次拆除面積約5300平方公尺，違建拆除後產生的建築材料廢棄物，縣府暫時集中堆置在剷平後的空地，也會用覆蓋防水塑膠帆布，防止裸露產生揚塵污染空氣，而剷平違建產生建材廢棄物，縣府將限期1個月要求產權所有人自行清除，逾期未清視同廢棄物，縣府依廢棄物清理法規定，代為清運處理，完成清運後也會要產權所有人追償代清運費用，費用多少還要再詳估。

這項「五星共產寺」拆除A計畫，於9月21日執行斷水斷電啟動，9月26日在優勢警力維護下，縣府調派怪手進入「共產寺」執行拆除，從9月26日開始拆除至今，今天第7天，完成最後一道牆的拆除工作與現場清潔，宣告完成A級任務。