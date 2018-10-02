賴清德在立院致歉 允成立專案小組調查張天欽事件

國民黨團今早因張天欽事件杯葛賴清德施政報告，經協商後達成共識，國民黨立委高呼「院長道歉，重啟調查」、「沒有懲處，沒有正義」口號，賴清德則在約上午11時整順利上台報告。（記者劉信德攝）

2018-10-02 11:26

〔記者林良昇／台北報導〕行政院長賴清德今在立法院進行施政報告時，對於張天欽事件再度向社會致歉，表示行政院將成立專案小組釐清真相，並強調促轉會不會因為個別事件改變獨立、公正、客觀的角色。

國民黨團今早因張天欽事件杯葛賴清德施政報告，經協商後達成共識，國民黨立委高呼「院長道歉，重啟調查」、「沒有懲處，沒有正義」口號，賴清德則在約上午11時整順利上台報告。

賴清德在施政報告中表示，行政院依立法院通過的促轉條例成立促轉會進行相關工作，讓過去因受壓迫而分裂的社會，有和解及團結的機會﹔落實轉型正義，深化民主發展，是我們對台灣人民神聖的承諾，是超越黨派，全民所共同珍視的價值。

賴清德說，然而近日因促轉會前副主委的不當言行，除了有傷機關信譽，製造對立，也造成社會紛擾，「本人謹向社會致歉」，行政院並將成立專案小組釐清真相，向社會大眾說明。

賴清德也強調，促轉會不會因為個別事件而改變獨立、公正、客觀的角色，以及依法執行開放政治檔案、清除威嚴象徵、平復司法不公、還原歷史真相等追尋正義的神聖使命。

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