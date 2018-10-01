通知「死人連署」申復？ 盧秀燕失言被網友譙翻！

2018-10-01 23:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨立委、台中市長參選人盧秀燕領銜提出的「反空污公投」，爆出1萬1849連署人在盧提案前就已去世。盧秀燕呼籲中選會「通知相關連署人，讓有異議就能申復。」引發網友群起怒譙「死人怎麼通知？」、「觀落陰啊」！

盧秀燕今年提出「你是否同意以『平均每年至少降低1%』之方式逐年降低火力發電廠發電量？」公投案，經中選會審查後，49萬7193份連署書中僅31萬4345份符合規定，有多達18萬份連署書無效，其中身分證字號錯誤1萬2205份、姓名錯誤1萬3409份，而最受非議的「死人連署」達1萬1849份，佔總連署份數比例達2.3%。

「死人公投」在網路引發話題，許多網友批評國民黨「只會作弊」，昨天中選會也表示此種連署有相當高可能性構成犯罪行為，將於明（2）日委員會討論研議提告。

盧秀燕則表示，18萬份連署書被認定無效相當可惜，認為中選會應該把18萬份無效連署書每一份結果列出，並通知相關連署人，讓這些連署人有異議就能申復，此番言論被網友轉載到PTT鄉民實業坊立即遭鄉民噓翻。

網路鄉民紛紛質疑「死人要怎麼申復？」、「要召喚死者甦醒？」、「死人怎麼通知？」、「不就是你的公投在造假」、「提起連署的是妳自己欸本來就該篩選有問題的資料吧！自己隨地拉屎讓別人清」批評盧秀燕的公投連署爆出造假卻裝沒事。更有人批評「KMT政策向來就是奧步當道」，還有人起哄「盧秀燕下去幫申復」、「原來是位會觀落陰的候選人」。