「屠殺」作者明開記者會 柯競辦：相關爭議4年前已釐清

2018-10-01 17:08

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「屠殺」（The Slaughter）作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）昨（30）日深夜抵台，明天將召開記者會回應有關柯文哲器官爭議一事。由於柯文哲日前受訪曾揚言要把政論節目專訪葛特曼的影片寄給本人確認是否為真，若對方同意該影片內容，將盡全力跨國提告。台北市長柯文哲競辦發言人林筱淇今受訪沒有正面回應，僅表示，相關爭議在4年前已釐清，葛特曼的律師函說明得很清楚。

林筱淇表示，台灣是亞洲最民主、最自由的國家，任何一個關注人權的人都可在台灣推廣理念與宣傳著作，她說，葛特曼應是受出版社邀請到台灣打書，會等明天記者會結束後，再回應葛特曼的說法。

林筱淇也說，相關爭議在4年前已釐清，葛特曼的律師函說明得很清楚，內容指柯文哲對揭露目前在中國進行的醫療犯罪行為，有重大、國際級的貢獻，柯文哲行為令人驕傲。

「屠殺」在4年前出版，內容提到柯文哲為了病患能取得人體器官，到中國與官員搏感情、談價格，柯文哲當時指書中內容「誇大」、「吹牛過頭」、「穿鑿附會」，並提出葛特曼律師函佐證。

不過，吳祥輝今年9月3日在本報刊登全版廣告，指柯文哲帶病人到中國進行器官移植時，確知所有器官都會來自法輪功；而三立政論節目越洋採訪葛特曼，談論書中對柯文哲描寫內容，柯文哲認為影片被剪接過，表示會寄影片給葛特曼，若葛特曼同意播出的內容無誤，他將傾全力提告。