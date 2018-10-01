發表競選主軸 鄭文燦：打造魅力、多元、團結的美麗城市

2018-10-01 14:21

〔記者李容萍／桃園報導〕正在拚連任的桃園市長鄭文燦，今天偕34位市議員參選人舉辦第一場主視覺發表會的競選活動，除以「燦、桃、園」三個字作為主視覺圖像，推出「桃園正好」競選主軸，分享他在市長任內和團隊、議會和在地市民朋友共同的努力成果，強調這次選舉，要讓市民「遇見幸福」，讓桃園「看見天光」，打造深具「魅力」、「多元」、「團結」的美麗城市。

鄭文燦說，競選主軸「桃園正好」代表「正向美好城市的進行式」，這幾年來，桃園市民很有感，幸福感增加，「大家看得見」；他心目中的價值是多元、包容、對話、溫暖，希望建構一個桃園團結的城市，展現台灣不一樣的價值，「讓市民遇見幸福，讓桃園看見天光。」

會中也邀請10位桃園市民一同出席，分享他們在桃園升格後，所經歷的精彩故事。

鄭文燦受訪時謝謝競選團隊夥伴，並宣布預定在選舉前一個月成立南區、北區兩個競選總部，規劃市政願景館、親子設施， 希望競選過程帶來桃園正向的思維，選舉是辦喜事，他用這樣的心情來競選；為讓競選活動更為聚焦，基本上不會使用宣傳車、看板旗幟、布條等數量會降到最低，能開出好成績，除了要贏的選舉，也要贏得市民的信任，贏得桃園價值。

鄭文燦表示，桃園是六都最年輕、成長最快的城市，人口達到221萬人，正處在建設、轉型的關鍵時期，規劃發展三支箭，包括前瞻基礎建設計畫、亞洲矽谷計畫及桃園航空城計畫，希望將都市、產業、交通及都市轉型，讓桃園打造為更健全完善的城市。

另外，為了實現三心六線路網，除了以通車的機場捷運，捷運綠線將於10月15日動工，機捷延伸線、三鶯線八德段、龜山棕線定案，再加上鐵路地下化，希望塑造桃園、中壢及航空城為三大都會核心，讓北北桃成為一小時生活圈。

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