死人連署普遍發生在各戶所 陳英鈐：感到痛心

立法院內政委員1日會邀請中選會主委陳英鈐列席報告並備詢。他說，對公投連署偽造感到痛心。（記者黃耀徵攝）

2018-10-01 12:45

〔記者林良昇／台北報導〕中選會主委陳英鈐今到立法院內政委員會進行業務報告，陳英鈐在報告表示，死人連署普遍發生在全國各戶所，全國390個戶所，沒有死人連署的只有47個，中選會也感到很納悶，他感到非常痛心。

陳英鈐在立院報告指出，中選會對於所有公投提案都是一視同仁，並沒有差別待遇，他個人也是直接民主信奉者，也是希望促進公投，但在這次提案過程中很多不符合公投法精神，「我個人是感覺滿痛心的」。

感謝國民黨與親民黨在92年提出的草案

陳英鈐表示，各界爭議的偽造連署應該剔除的部分，必須感謝國民黨與親民黨在92年提出的草案，草案明文規定如果偽造連署應該剔除，剔除機關就是戶政機關﹔必須促進直接民主，但不能建立在詐騙、偽造的基礎上，如果這樣推動公投，對國家的民主法治基礎是蕩然無存。

中選會歷來對公投提案都會查核是否偽造

陳英鈐說，中選會歷來對公投提案都有查核是否有偽造情事﹔這次公投案，中選會發現存在有大量抄寫疑慮，戶政機關收到連署書後也反映有非常多可疑大量抄寫，希望中選會召開會議統一查對標準，中選會才在9月3日召開警政署、調查局、全國各縣市民政局處長會議，不是針對某個提案，也不是只有所謂國民黨的提案有大量抄寫的狀況，中選會相信戶政機關的專業能力，在國外也都由戶政機關查對。

陳英鈐解釋，並非單憑一、兩份連署書就判斷是不是偽造，戶政機關查對時就是先進行電腦登打，不符的就自動跳出，例如死人連署、戶籍地址、身分證、姓名不對，都是電腦登打過後就很清楚的，戶政機關是綜合判斷，不是單一標準。

陳英鈐舉例，以所謂「反空污」公投連署書，新北市的連署合格率只有76.4%，雖然在偽造部分剔除數量很少，其他大部分電腦登打和簡單判斷的，包括死人連署等，新北市死人連署比率也非常高，達到2.8%，跟其他縣市的死人連署比率差不多，而最高的是台北市，超過4%。

死人連署普遍發生在全國各戶所

陳英鈐指出，非常痛心的是，死人連署普遍發生在全國各戶所，不是單一特定戶所，全國390戶所，沒有死人連署的只有連署數較低的47個，「我們很納悶也很疑惑」，是什麼樣的情況會造成說全國各地都有大量死人連署的狀況，以新北來說，就有約23%的不合格率，這是相當高的。

陳英鈐也解釋，反空污公投當初中選會點收是48萬餘份，但收據上有特別註明最後是以戶政機關查對為主，中選會是簡單點收，戶政機關查對是49餘萬份，戶政機關查對的份數也比國民黨的份數多，可見當初送案人就沒有辦法把自己送來的案數點收清楚。