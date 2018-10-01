國民黨公投出現偽造 官員：黑數還很多

國民黨日前將三案公投連署以大小不一盒子裝箱送交中選會，在中央聯合辦公大樓內，連署書堆積如山。（資料照）

2018-10-01 10:31

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨所提「反空污」公投出現大量抄寫、有「偽造情事」的情況，引發爭議，政府官員今表示，不合格被剔除有18萬。其剔除原因有各種類別，中選會把其中一種叫做「有偽造情事」、約有7.7萬。「有偽造情事」指的是資料沒有錯、但用人工判讀筆跡認為有明顯大量造假。

知情官員表示，但這不表示有偽造嫌疑的只有7.7萬。其他類別，例如連署前死亡、重複簽署、姓名錯誤、身分證錯誤、戶籍地址錯誤，這些也幾乎可以確認是造假。死人連署絕對是造假無誤，而把自己的姓名、身分證、戶籍地址弄錯，機率有多高呢？一定是他人抄舊資料才會大量出現這種現象。

官員強調，所以可以推論，部分縣市對於偽造的判讀（就是「有偽造情事」的數字），應該還有很多黑數，只是地方政府沒有完全判讀出來。

官員指出，以新北為例，死人連署1759份，重複連署2331份，姓名錯1663份，身分證錯誤1624份，戶籍地址錯5111份。但「有偽造情事」只有223份。也就是說，抄襲造假當中，錯誤資料比正確資料多得多。

官員分析，如果這個查核是認真並接近事實的，這表示抄襲造假的人，手上的資料幾乎都是錯誤的。這太不合常理，理論上用來抄襲的舊資料，無論是多年來建立的黨員名冊、還是2008年的公投連署書，應該也有一定比例的資料是正確的。怎麼可能出現錯誤資料比正確資料多幾十倍的情形？而且其他縣市也有類似情形。