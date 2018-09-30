接父親政治衣缽 高思博、虧雞福來爹都挺曾信凱

國民黨南市長參選人高思博（左一）與無黨籍市長參選人林義豐（右一）同台力挺東區市議員參選人曾信凱。（記者王俊忠攝）

2018-09-30 23:27

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區市議員參選人曾信凱於今天下午舉行競選總部成立大會，現場湧入4、5千位支持群眾，市長參選人高思博、林義豐、國民黨市黨部主委謝龍介與東區23位里長都現身表態力挺，冠蓋雲集。曾信凱父親曾順良說，日前服務處剛遭祝融之災，短短3天內復原，象徵信凱能浴火重生、脫穎而出。

曾信凱競總以傳承為主軸，由市議員父親曾順良交棒給兒子曾信凱，延續公益及服務、傳承政治香火，曾信凱宣示堅持做自己，沒想過加入政黨，因為要永遠與人民站在一起！避免黨意凌駕民意。

曾順良細說自己17年從政心得，強調嚴格監督市政，不包工程、不與金權掛勾，推動公益及服務，大家有目共睹。他話鋒一轉說，3年多前就想要交棒，南市政治人物都是老面孔、效率不彰，需要年輕人用新的思維翻轉台南。

曾順良大力推薦兒子說，信凱有良心有膽識，又有服務熱情，學歷比他高、比他年輕，平易近人，肯走基層，為信凱找兩位新秀特助，讓兒子能對監督市政工作很快上手，東區鄉親可用放大鏡檢視，希望鄉親給年輕人一個舞台和機會，保證信凱擔任議員會做得比他更好。