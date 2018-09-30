時力選將三重成立競總 批新北議會質詢率竟不到五成

時代力量新北市議員第三選區（三重、蘆洲）市議員候選人陳志明的競選總部今天早上開張，熱愛唱歌的陳志明更現場獻唱台語歌曲《囝仔》和團隊共同創作的《有一天》。（記者陳心瑜攝）

2018-09-30 16:10

〔記者陳心瑜／新北報導〕時代力量新北市議員第三選區（三重、蘆洲）市議員參選人陳志明的競選總部今天早上開張，時代力量執行黨主席黃國昌、立法委員林昶佐及徐永明、決策委員柯一正、秘書長陳惠敏也到場助講。陳志明說，根據今年7月的調查，新北市議會許多議員出席率為零，質詢率僅45%，三重、蘆洲區的市議員甚至低於平均，「三重、蘆洲只值得這樣的議員嗎？」

陳志明說，時代力量的6位新北市議員參選人每週就市政議題開會討論，而力量來自於大家的信任，請大家給新北團隊一個機會，幫市民找回能有盼望的未來。

陳志明說，新北現任議員平均質詢率連一半都不到，三蘆更低於平均，這不是民眾需要的民意代表，也因此自己在掃街時，不忘鼓勵民眾不論支持誰，11月一定要站出來投票，讓民代聽到民眾的聲音。

時代力量執行黨主席黃國昌表示，自己非常重視三蘆選情，民調顯示陳志明的支持度是在當選的第9名，只要時代力量10%的支持者集中選票，一定能讓陳志明第一高票當選。

黃國昌說，時力進入議會後會讓市民看到什麼是議員應有的表現，以及面對財團施壓及市府擺爛，應有的堅持及監督。