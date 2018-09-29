「五星共產寺」被拆 網傳白沙屯媽祖顯靈趕走魏明仁

2018-09-29 13:34

〔記者顏宏駿／彰化報導〕白沙屯媽祖顯靈？魏明仁涉嫌強佔「碧雲禪寺」，並改建為「五星共產寺」，如今因為違反建築法被拆除。當初被魏明仁趕出寺院的4名比丘尼感觸良多，為了爭回寺產，他們一再敗訴，去年3月遇到「白沙屯媽祖」回鑾過境二水鄉，她們打破「佛」、「道」籓離，破天荒穿著袈裟攔轎喊冤，結果一年半後，魏明仁真的被中華民國政府掃出門，有信眾認為這是「媽祖顯靈」。

去年3月5日當天，碧雲禪寺前住持釋懷宗率其它3位比丘尼在白沙屯媽祖鑾轎從雲林進入二水境內就跪地申冤，媽祖鑾轎特別停下，接受比丘尼的「陳情書」，這段「佛教」與「台灣民俗信仰（道教）」的另類接觸，如今成為一段傳奇。

釋懷宗說，為了寺産，她心力交瘁，有淚哭到沒淚，她是誠心祈求媽祖顯靈，她相信媽祖一定看得到這一切。她3月16日白沙屯媽祖回鑾駐駕後，還率信徒共43人，到苗栗拱天宮再一次秉明媽祖「希望媽祖顯靈，手舉高高，幫碧雲禪寺，把產權從魏明仁手中拿回來」。

這段畫面目前在網路流傳，有民眾說，實在太靈驗了！以前沒有多少人知道魏明仁如此可惡、囂張，透過「紐約時報」的揭露，剛好讓政府動手，真的老天有眼，一個欺負出家人，沒有神佛信仰的人，都不會有好下場。