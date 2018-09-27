係真ㄟ！彰縣府重建「五星共產寺」

彰化縣政府動工「五星共産寺」，其實還有縮小版「五星共産寺」為拆除任務立功。（記者顏宏駿翻攝）

2018-09-27 22:27

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣府拆除「五星共產寺」，工程如火如荼展開，但縣府内部卻流傳另一間「五星共產寺」，施作者竟也是「彰化縣政府」，原來這是「紙糊的」，現在擺放在拆除工程的「前進指揮所」，專門用來作「沙盤推演」。

這間「紙糊的」的「五星共產寺」就擺在鐵皮屋碧雲禪寺內，這裡是縣府拆除工程的前進指揮所。縣府為了拆到不剩一磚一瓦，做了無數次沙盤推演，機具如何進入，從何處開拆，一切都必須有縮小版的「五星共產寺」才能精準掌握進度。

這個「樣版五星共產寺」絕對是「如假包換由縣府監製完成」，從大殿、左、右廂房，樑柱數目，都依原建物大小等比例縮放，縣府表示，為了爭取進度，只能用「紙糊」，但建物的規模和樣式都沒有「走鐘」，因為尺寸根據原設計圖等比例縮小，因為這個「紙糊五星共產寺」，拆除大隊才知道如何佈設及增加拆除機具，工程進度才能如實掌握。

彰化縣政府動工「五星共産寺」，其實還有縮小版「五星共産寺」為拆除任務立功。（記者顏宏駿翻攝）