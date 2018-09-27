「五星寺」拆除震不停 民憂正牌「碧雲禪寺」垮掉

怪手拆除震不停，民眾擔心古蹟「碧雲禪寺」建築結構恐受影響。（記者陳冠備攝）

2018-09-27 20:05

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化二水百年古剎「碧雲禪寺」已被彰化縣文化局登錄為歷史建築，然而古廟前方擴建的「五星共產寺」卻是個大違建，彰化縣政府昨日依法拆除，17台怪手發威，昨今2日就把3樓正殿跟左右廂房夷平，拆除聲浪不絕於耳，地方民眾稱好，但也有民眾擔心，百年古廟會不會被震垮？彰化縣政府建設處表示，固定有人監測古蹟安危，也會減少鑽打方式拆除。

建設處長劉玉平說，今日出動17台怪手與50名施工人員進行拆除，至傍晚為止已將2樓以上的正殿、左右廂房等違建物全部拆除，完成近3成拆除進度，還算順利。

劉玉平也指出，違建物後方就是百年古剎的「碧雲禪寺」，考量震動過於頻繁，恐對老廟建築結構有影響，要求減少鑽打拆除方式，以大鋼牙拆除為主，同時也派專人固定監測碧雲禪寺狀況，隨時注意結構狀況。

另外考量拆除回音大，原本預計日夜趕工，現在夜間改以清除廢棄物為主，不過不影響拆除進度，仍維持1週內要全數拆除，明天將拆除2樓南側正殿。根據記者先前採訪，該處就是魏明仁設置的毛澤東肖像照的紀念館。

碧雲禪寺創建於日治大正10年（1921年），是典型傳統「巖仔」（指靠近山邊的寺廟）的佛寺，建物已近百年，在建築形式和建築裝飾，融合日治時期和戰後建築特色，經彰化縣政府有形文化資產審議委員會審議，甫於本月11日登錄為歷史建築。

相關影音