迷信宗教？徐欣瑩推懶人包澄清流言影片

2018-09-27 13:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕曾加入台聯？迷信宗教？民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩表示，距離投票日不到2個月，各種流言和不實文宣卻大肆流傳，團隊特製2支懶人包影片澄清，希望一次破解；她重申，從未加入台聯黨，向妙天禪師是學禪打坐，從政10多年理性問政，沒有宗教干政的問題，更與妙禪無關，希望端正選風，不要再黑她了！

徐欣瑩團隊今早邀請基督教、佛教、道教等宗教界支持者及前民進黨新竹縣黨部主委曾錦祥等出席記者會，展現不分宗教、黨派都予以尊重的立場。與會者呼籲民眾以理智選出最有能力的參選人。

徐欣瑩表示，過去在國民黨提名參選立委期間，她已經向妙天禪師學禪15年了。當時國民黨全力輔選宣揚她的努力與政績，從來都沒有提出任何宗教的質疑和問題，但到了這一次的選戰卻不斷放大，還用不實的訊息流傳，常有人問她是不是紫衣人。

她強調從來沒接觸，也並不認識妙禪，但是這段期間已經接獲太多支持者反映收到污衊她的文宣和謠言，因此團隊針對抹黑的訊息製作了2支影片，其中一支說明她尊重所有宗教的態度，以及向妙天禪師學習禪定卻被大做文章的歷程。另一支則是乾脆將她被外界質問宗教的種種問題整理成懶人包，對大家一次說清楚。

徐欣瑩表示，長期學習禪定是科學且有益身心，就連她碩士及博士的指導教授，曾三度獲國科會傑出獎的交大終身教授黃金維也因為看了TIME雜誌報導禪定的好處，特別向她詢問並且加入學習。而且禪定和宗教並不一樣，但她發現太多民眾誤解，所以一定要鄭重特別澄清。

她強調，對所有宗教都抱持一樣尊重的態度，就像陳副總統是虔誠的天主教徒，美國每一屆的總統就職也以手按聖經來宣誓，都是普遍被接受與尊重的宗教型式。憲法保障人民信仰或不信仰宗教的自由，但到了選舉就被拿出來做文章，期望民眾理智判斷，不要被有心人操控誤導。

另有文宣散佈徐欣瑩疑似曾加入台聯，徐欣瑩拿出前台聯主席蘇進強的聲明來反駁，強調她從未加入台聯。對於種種不實消息，除了澄清之外，她也期望選舉回歸選賢與能，以端正的選風讓選民做出最好的選擇。

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