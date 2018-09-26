侯友宜訪海砂屋談都更 里長問：你和8年朱市長有何不同？

國民黨新北市長參選人侯友宜回答東來大廈住戶提出的問題。（記者李雅雯攝）

2018-09-26 17:07

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天下午2點到訪淡水區，了解已經鑑定為海砂屋的東來大廈現況，該案為陳年舊案，私人產權對於重建共識遲未有進度，新北市長朱立倫8年仍未有突破性處理；侯友宜允諾上任後將積極處理，地方里長李宗燦則現場提問：「我希望侯副市長能夠說明你跟8年朱市長有甚麼不同」。

東來大廈位於捷運淡水站旁，去年甫發生騎樓承受不了車子重量瞬間塌陷意外，過往也有零星外牆剝落砸落狀況；由於住戶對於拆除重建意見尚未百分百同意、整合，新北市政府扮演從旁輔導角色。

淡水區幸福里長李宗燦也是東來大廈住戶，他無奈地說，對於這個案子很無奈，說到這兒也感到可恥，針對東來大廈危樓拆除重建問題，10多年來已經開會至少50次以上，問題直到現在仍在，希望侯友宜可以跟住戶說明、解釋，其將和8年朱立倫作法上有什麼不同？

現場住戶另也提到，由於需要百分百所有權人同意拆除重建，目前尚有2戶因為繼承問題讓東來大廈案子未有進度，期待侯友宜當選市長的話可以「專案專簽」，讓這個案子有法規鬆綁的可能；另也有住戶提到，危樓拆除重建過程中的住戶安置中繼站會是最大問題，盼侯友宜針對這部分應該提出具體可行做法。

侯友宜強調，都更中政府必須擔負主導責任，兼顧居住安全、公共安全、居住正義，當選市長的話，會更有效率地去解決困境；針對該案，既然政府要扮演積極角色，會考慮用個案處理方式，利用「策略性都更」，調高基準容積去讓施作者有誘因，既然對建商有誘因，在建商有合理利潤下，中繼站看能否用租金補貼方式處理，我們會重新去了解問題，看可以怎麼樣讓案子往前走，規劃訂個專案，密集地推動。

侯友宜對於都更議題提出「都更三箭」，競爭對手質疑其「為何過去8年不做」？侯友宜受訪時表示，這段時間新北市政府也不斷地推動都更，我們（當選的話）希望可以（對都更）採取更不一樣的思維跟策略，好好地把事情做得更好。

國民黨新北市長參選人侯友宜前往東來大廈地下室了解建物狀況。（記者李雅雯攝）

淡水區東來大廈外觀。（記者李雅雯攝）