台南有條「台獨街」 基進黨掛看板抗統戰

基進黨推出新看板，抗拒中國統戰。（記者邱灝唐攝）

2018-09-26 20:30

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市今年的競選看板很不一樣，民進黨市長參選人黃偉哲上周推出「台南特有種」競選看板，基進黨議員參選人則拿起符咒、小熊維尼抗統戰，而這面看板更掛在有著「台獨街」之稱的民權路上。

基進黨今年在台南共有4名議員參選人，而他們各拿出自身選區的特色，試圖打造更加清明的政治環境。

先前與國民黨籍議員王家貞激辯統獨議題的東區議員參選人李宗霖，便在看板中拿著拼命掙扎的維尼熊（比喻習近平），強調不論是農業、養殖業、房地產、甚至是議員，他都要將所有中國因素通通揪出來、趕出去，抵抗中國統戰；大北門區議員參選人蘇鈺雯則將鹽撒向中國國民黨黨徽，以台南沿海所產的鹽淨化威權幽靈；南科區議員參選人王姬方和安平區、南區議員參選人陳嘉伶拿出桃木劍和劍獅，期望發揮斬妖除魔的功效，讓政治更加清明。

這面看板日前於民權路和中山路口上架，民權路過去叫做建國路，但它有個更響亮的名字叫「台獨街」，許多台獨人士如前台南市長張燦鍙、前立委王幸男、前司法院副院長城仲模都曾住在這條路而得名；基進黨更說，即日起只要到看板下拍照打卡，選擇地標 「台獨街 - 現民權路」，就可到基進黨台南黨部兌換降妖伏魔符咒貼紙，一同展現反統戰的決心。