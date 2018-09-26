劉曉玫加碼免費營養午餐 補充營養早點

2018-09-26 19:22

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣免費營養午餐實施九年已成為花蓮人最受歡迎政策，民進黨花蓮縣長候選人劉曉玫今召開記者會指出，坊間不斷有耳語散布若她當選就會停辦，她鄭重澄清，免費營養午餐不只會辦的更好，她還要推出營養早點補充包，每天提供國小學童免費牛奶、雞蛋等，並加碼每周五提供偏鄉小朋友免費冰品或甜點，讓學童也能攝取足夠的鈣質和蛋白質、健康快樂的長大。

「再怎麼窮，也不能讓孩子受苦！縣長換人做，免費午餐再加碼！」民進黨花蓮縣長候選人劉曉玫今推出「免費營養午餐+早餐+甜點」政見。她承諾，若當選，一定會續辦免費營養午餐，還會省下「香榭大道」與「山海劇場」鋪張虛華的縣府自籌款，來擴大辦理全縣國中、小學生的免費營養午餐加早餐，並加碼每周五提供偏鄉小朋友免費冰品或甜點。

根據教育部統計，台灣有9成學童鈣質攝取不足，雖然花蓮縣不富裕，但花蓮孩子的健康不容犧牲。劉曉玫說，坊間有耳語稱，只要不是徐榛蔚主政，免費營養午餐會被取消。她駁斥，這完全是錯誤的訊息，她強調說，不但會續辦免費營養午餐，更會延攬美食顧問，協助規劃菜色，讓午餐更好吃。

此外，劉曉玫還加碼提供免費營養早點，讓全縣中、小學生每天免費吃一顆雞蛋與一瓶牛奶或豆奶當早餐，補充孩子發育期間，最需要的鈣質和蛋白質。她也會在偏鄉試點，給孩子們「Happy Friday」，每周五中午提供偏鄉學童免費精緻甜點或冰品。若執行順利，將視情況逐步擴及全縣學童。

對於延續辦理的免費營養午餐，劉曉玫承諾，縣府將額外補助各校，每週提供一餐有機午餐，除了讓孩子更健康，也促進縣內有機農業發展。她指出，前縣長傅崐萁推動的6.6億元香榭大道計畫，及近4億元的山海劇場及豐羽計畫，都是強調大排場、鋪張，卻華而不實的硬體建設。她會撤銷這些計畫，拿這10億元來讓孩子吃得更營養、更健康。

劉曉玫評估說，加碼提供營養早餐及偏鄉周五甜點，每年約需增加1.2億元經費，因此她從前述不當政策省下來的10億元預算，就能推動8.3年的免費營養早餐加甜點，帶來的效益，則是讓全縣的孩子更健康、更幸福。